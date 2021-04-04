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Ralli Bodrum’a geri dönüyor!

04 Nisan 2021 Pazar - 19:29 | Son Güncelleme : 04 04 2021 - 19:29

Rally Bodrum, 27 yıl aradan sonra Bodrum yarımadasında gerçekleştirilecek ilk ralli olacak.


Otomobil sporlarında 2021 sezonunun ilk organizasyonu 10-11 Nisan tarihlerinde Bodrum’da gerçekleştirilecek. Aramızdan ayrılan otomobil sporları duayenlerinden Şevki Gökerman adıyla anılacak 2021 TOSFED Ralli Kupası’nın ilk yarışı olan organizasyon, 10 Nisan Cumartesi akşam saat 18:30’da açılış kokteyli ve start seremonisi ile başlayacak. Servis alanı ve ralli merkezi olarak TED Bodrum Koleji’nin kullanılacağı organizasyon, 11 Nisan Pazar günü 09:30’da başlayarak Yalıçiftlik-Kızılağaç bölgesindeki 6 özel etabın geçilmesinin ardından, finiş podyumunda düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek. Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, sportif organizasyonların, hem Bodrum ekonomisine hem de tanıtımına katacağı değer ile turizme katkısının altını çizerek, bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan her zaman için mutluluk duyduklarını ve Bodrum’un hedefinin uluslararası organizasyonlar olduğunu belirtti.

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