Rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı

Antalya'da kasık ağrısıyla hastane gelen 56 yaşındaki kadının rahminden, 18 santim çapında 1,5 kiloluk kist çıktı. Ameliyatı yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Şerife Şeniz Süpürtülü, "En sık görülen kist, çatlamamış yumurta şeklinde olanı. Şiddetli kasık ağrısını muayene edince ortaya çıktı" dedi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki özel bir hastane ye, şiddetli kasık ağrısı şikayeti ile gelen kadının muayenesinde, rahminde 18 santimlik kist olduğu ortaya çıktı. Hasta, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Şerife Şeniz Süpürtülü tarafından acil ameliyata alındı. Ameliyat sonunda kadının rahminde bulunan, 18 santim çapında 1,5 kiloluk kist alındı. Kistin yanı sıra, kadının sağ böbreğindeki taş da alındı.

Sağ tarafında aşırı ağrıyla hastaneye gelen hastada tahliller sonucunda kist olduğunu tespit ettiklerini söyleyen Opr. Dr. Şerife Şeniz Süpürtülü, "Kist büyük olduğu için çevreye baskı yapıyordu. Yumurtalık kistleri hastaların yumurtalıklarından kaynaklı içi sıvı dolu keselerdir. En sık görüneni çatlamamış yumurta şeklinde olanlarıdır. Yumurtalık kistlerini menopoz çağındaki veya çocukluk çağındaki hastalarda mutlaka çıkartmamız gerekiyor. Özellikle büyük kistler, çevre dokularına, sinir baskıları yapabiliyor" dedi.

Opr. Dr. Süpürtülü, 1,5 kilograma ulaşan kistin böbrekteki taşların geçişini de baskıladığını belirterek, "Bu nedenle taşlar da düşmüyormuş, böbrek taşlarını da temizledik" diye konuştu.

Adı açıklanmayan kadın, tedavi sonrası taburcu olacak.