Rahmi Özkan öldü mü? Müge Anlı iddialara açıklık getirdi!

Müge Anlı'nın sunumunu yaptığı Tatlı Sert programında avukat olarak yer alan Rahmi Özkan hakkında sosyal medya üzerinden 'öldü' iddiaları dolaşıyordu. Söz konusu iddiaların ardından Müge Anlı, Avukat Rahmi Özkan öldü iddialarını yazılı bir açıklama ile cevaplandırdı. İşte, Müge Anlı'nın Rahmi Özkan hakkında yaptığı paylaşım…

'Rahmi Özkan öldü' iddiaları bir süredir sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılıyordu. Programın yapımcı kuruluşu Mavi Klaket'in yaptığı açıklamayı kendi sosyal medya hesabından paylaşan Müge Anlı, konuya açıklık getirdi.

"Uzunca bir süredir sosyal medya ve birtakım medya kuruluşlarında programımızın avukatı sayın Rahmi Özkan'ın öldüğü yönünde paylaşım ve haberler yer almaktadır. Ancak kamuoyunu meşgul etmekte olan söz konusu haber ve paylaşımlar asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili olarak hem kıymetli izleyicilerimize hem de programımıza yönelik yıpratma çabalarının son bulması adına gerekli hukuki süreçler tarafımızca ivedi şekilde başlatılacaktır. Bu tür mesnetsiz haber ve paylaşımların kimseye bir faydası olmayacağının altını çizer bundan sonraki süreçte yapılacak açıklamalardan ilgili kurum ve kişilerin sorumlu olacağını beyan ederiz. Yeni sezonda görüşmek dileğimizle... "