Rahmi Özkan neden yok? Müge Anlı Rahmi Özkan öldü haberlerine yönelik açıklama yaptı!

Müge Anlı Rahmi Özkan öldü haberlerine yönelik açıklama yaptı. Müge Anlı geçtiğimiz haftadan bu yana programda yer almayan ve neden yer almadığı merak edilen Rahmi Özkan'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı. Peki, Rahmi Özkan neden yok? Rahmi Özkan Müge Anlı'dan ayrıldı mı?

Müge Anlı’nın programını izleyenler, geçtiğimiz haftadan bu yana ‘Rahmi Özkan neden yok’ ve ‘Rahmi Özkan Müge Anlı’dan ayrıldı’ sorularına yanıt arıyor. Özkan’ın programda yer almaması ardından farklı iddialar gündeme gelmişti. O iddialardan biri de Rahmi Özkan’ın öldüğüydü. Müge Anlı canlı yayında merak edilen konuya açıklık getirdi.

Anlı "Rahmi Özkan öldü” haberleri yapılmış, kendisi gayet iyi. Yalnız hapşırsak dahi önlem alıyoruz. Kaç yaşında insan. Bu haberleri yapanların hiçbir vicdanı yok mu? Seviyoruz seni Rahmi Özkan. Gelir birkaç güne. Klimalardan sorun yaşıyor. Bağışıklığı düşük bir insanı burada tutmanın ne anlamı var." ifadelerini kullandı.

21 Nisan günü yayınlanan programda Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın yayında olmamasıyla ilgili '' Burnum akıyor, Rahmi Bey'i de dinlendirdik. Sen birkaç gün dinlen dedik. Ben alıştım artık, koronavirüsü gelmez diye düşünüyorum. Bendeki böyle bir ciğere neden gelsin ki?'' açıklamasını yapmıştı.