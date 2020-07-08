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Rahim naklinin sağlık turizmine ilgiyi artıracağı öngörülüyor

AA |  08 Temmuz 2020 Çarşamba - 13:14 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 13:14

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) Başkanı Mehmet Kanpolat, rahim ve yüz naklinin Türkiye'de yapılmasının dünyaya güven vereceğini belirterek, "Türkiye tercih edilen bir ülke haline gelecektir." dedi.


Kanpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle yeni tip  koranavirüs (Kovid-19) sürecinden sonra Türkiye'nin sağlık turizmi açısından ön  plana çıktığını söyledi.
 
Dünyada birçok ülke Kovid-19 sürecinde çaresiz kalırken, Türkiye'nin  aldığı tedbirler ve sağlık uygulamaları ile herkese güven verdiğini anlatan  Kanpolat, salgınının yayılma hızı ve tedavideki başarısının herkesin dikkatini  çektiğini dile getirdi.
 
Böyle zorlu bir süreçte kadavradan rahim nakli yapılan kişinin  bebeğinin sağlıklı dünyaya gelmesinin de önemli olduğunu vurgulayan Kanpolat,  rahim, yüz ve kol nakillerinin özellikli ameliyatlar arasında bulunduğunu ifade  etti.
 
Her merkezde yapılamayan bu ameliyatları gerçekleştiren ülkelerin her  zaman bir adım önde olacağını aktaran Kanpolat, Türkiye'de bu ameliyatların  yapılmasının sağlık altyapısının gücünü gösterdiğini bildirdi.
 
Kanpolat, özellikli ameliyatların sağlık turizmine katkısının büyük  olacağını belirterek, 'Rahim ve yüz naklinin Türkiye'de yapılması dünyaya güven  verecektir. Türkiye  tercih edilen bir ülke haline gelecektir. Saç ekimi, diş ve  estetik gibi küçük işlemlerle ön plana çıkan Türkiye, bu tür zor ameliyatlarla da  adından söz ettirmeye başlayacak." diye konuştu.
 
"Dünyanın birçok bölgesinden rahim nakli için başvuru aldık" 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik  Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, tıbbın her alanındaki  küçük bir gelişmenin, ülkenin sağlık sektörüne olan ilgiyi artıracağını dile  getirdi.
 
Türkiye'nin sağlık konusunda dünyanın öncü ülkelerinden olduğunu  belirten Özkan, rahim nakli gibi ameliyatların Türkiye'nin sağlıktaki prestijini  ve güveninin artırdığını kaydetti.
 
Türkiye'ye güvenin oluşmasıyla sağlık turizmi için gelen kişi  sayısının da artacağına işaret eden Özkan, şunları kaydetti:
"Sağlık alanında iş gücümüz, altyapımız, tecrübemiz var. Yapılmayan  işler yapılıyor. Rahim nakliyle Derya'nın anne olmasının ardından Türkiye'ye çok  fazla akın olacağını düşünüyorum. Dünyanın birçok bölgesinden rahim nakli için  başvuru aldık. Beklediğimizden çok daha fazla bir ilgiyle karşılaştık. İlgili  mevzuatın çıkmasıyla Türkiye'ye bu anlamda çok sayıda hasta gelecektir.  Ameliyatın klinik ortamda yapılmaya başlanmasıyla Avrupa'dan ve farklı ülkelerden  hastalar gelecek."
 
Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert'e 23 yaşındayken,  Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de 7 saat  süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti. Sert, uzun süren tedavilerin  ardından 4 Haziran 2020'de hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında bir  erkek bebek dünyaya getirmişti.
 

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