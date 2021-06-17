Rahim içi çizik yöntemi hamilelik şansını artırıyor!

Rahim içi görüntüleme yöntemi olan “histeroskopi” kısırlık tedavisi ve tüp bebek tedavisinde anne baba olma şansını artıran başarılı bir uygulamadır.
Histeroskopi, ışıklı bir teleskop ile rahim içi boşluğun görüntülendiği ve aynı zamanda mevcut problemlerin tedavi edilebildiği bir yöntemdir. Histeroskopi, tanısal ya da tedavi amacıyla kullanılabilir. Tedavi amaçlı histeroskopilerde anestezi uygulanır. Histeroskopi ideal olarak adet kanaması bittikten hemen sonra yapılır. Bu dönemde rahim iç tabakası oldukça incedir ve bu sayede rahim içerisinde meydana gelen anormallikler daha net bir biçimde saptanabilmektedir. Tanısal amaçlı histeroskopiler için hastaların herhangi bir hazırlık süreci bulunmamaktadır. Ancak tedavi amaçlı histeroskopide anestezi uygulaması yer aldığı için hastaların operasyondan önceki 8 saatte bir şey yememeleri gerekmektedir.
Faydaları nelerdir?
Herhangi bir şekilde anestezi gerektirmeyen bu uygulamada rahim ağzından rahim içerisine sokulan ince aletler kullanılmaktadır. Tanısal histeroskopi başta kısırlık, rahim içinde yapışıklık, miyom ve poliplerin görüntülenmesi için kullanılır. Bu uygulamanın en büyük avantajı ise vajina içerisine herhangi bir alet yerleştirilmeden, rahim ağzı tutulmadan ya da genişletilmeden yapılabilmesidir. Ancak rahme giriş esnasında hafif bir kramp meydana gelebilmektedir. Bu krampın oluşması ise son derece doğaldır. Tanısal histeroskopi işleminde rahmin içerisine su verilerek boşluğun şişirilmesi sağlanmaktadır. Bu şekilde rahim içerisi, kamera aracılığı ile daha rahat ve net bir şekilde görüntülenebilmektedir.
Sonrasında nelere dikkat edilmelidir?
Histeroskopi sonrasında hafif ve orta düzeyde bir ağrı duyulabilir ve görüntüleme işlemi sonrasında hastalar kısa bir takipten sonra evlerine gidebilmektedir. Tedavi amaçlı histeroskopi ise her ne kadar basit ve kolay bir işlem olsa da cerrahi bir müdahaledir ve genel anesteziyle birlikte uygulanmaktadır. Bu nedenle hastaların ameliyattan altı saat önce yemek ve sıvı alımını durdurmaları gerekmektedir. Bu operasyonda uygulanan anestezi sayesinde hasta hiçbir ağrı ya da sızı hissetmemektedir. Tedavi amaçlı histeroskopi uygulaması sonrasında hastaların büyük bir çoğunluğu aynı gün sosyal hayatlarına geri dönebilmektedir. Operasyondan sonraki ilk günde bazı krampların meydana gelmesi son derece normaldir. Ayrıca nadiren lekelenme gibi kanamalar da meydana gelebilmektedir. Bu komplikasyonlar birkaç gün içerisinde ortadan kalkmaktadır.