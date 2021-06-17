Rahim içi çizik yöntemi hamilelik şansını artırıyor!

Rahim içi görüntüleme yöntemi olan “histeroskopi” kısırlık tedavisi ve tüp bebek tedavisinde anne baba olma şansını artıran başarılı bir uygulamadır.

Histeroskopi, ışıklı bir teleskop ile rahim içi boşluğun görüntülendiği ve aynı zamanda mevcut problemlerin tedavi edilebildiği bir yöntemdir. Histeroskopi, tanısal ya da tedavi amacıyla kullanılabilir. Tedavi amaçlı histeroskopilerde anestezi uygulanır. Histeroskopi ideal olarak adet kanaması bittikten hemen sonra yapılır. Bu dönemde rahim iç tabakası oldukça incedir ve bu sayede rahim içerisinde meydana gelen anormallikler daha net bir biçimde saptanabilmektedir. Tanısal amaçlı histeroskopiler için hastaların herhangi bir hazırlık süreci bulunmamaktadır. Ancak tedavi amaçlı histeroskopide anestezi uygulaması yer aldığı için hastaların operasyondan önceki 8 saatte bir şey yememeleri gerekmektedir.

Faydaları nelerdir?

Herhangi bir şekilde anestezi gerektirmeyen bu uygulamada rahim ağzından rahim içerisine sokulan ince aletler kullanılmaktadır. Tanısal histeroskopi başta kısırlık, rahim içinde yapışıklık, miyom ve poliplerin görüntülenmesi için kullanılır. Bu uygulamanın en büyük avantajı ise vajina içerisine herhangi bir alet yerleştirilmeden, rahim ağzı tutulmadan ya da genişletilmeden yapılabilmesidir. Ancak rahme giriş esnasında hafif bir kramp meydana gelebilmektedir. Bu krampın oluşması ise son derece doğaldır. Tanısal histeroskopi işleminde rahmin içerisine su verilerek boşluğun şişirilmesi sağlanmaktadır. Bu şekilde rahim içerisi, kamera aracılığı ile daha rahat ve net bir şekilde görüntülenebilmektedir.

Sonrasında nelere dikkat edilmelidir?