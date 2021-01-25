25 Ocak 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.540 -0.15 EURO 8,9810 -0.46
USD 7,4040 -0.09 ALTIN 442,000 0.04
CANLI BORSA
TÜMÜ

Rahim ağzı kanseriyle mücadelede ‘güçlü bağışıklık’ vurgusu!

25 Ocak 2021 Pazartesi - 17:33 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 17:44

Doç. Dr. Hatice Kahyaoğlu Süt, "Rahim ağzı kanserine karşı güçlü bir bağışıklık sistemi önemli sağlıklı beslenme, vitamin destekleri özellikle günlük D vitamini ihtiyacını karşılamak çok önemli" diyerek, erken tanı sayesine hastalığın ilerlemeden tedavi edilebildiğini de kaydetti.


Trakya Üniversitesi (TÜ) Kadın Sağlığı ve Hastalıkları  Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hatice Kahyaoğlu Süt, güçlü bağışıklık  sisteminin rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüsünü yok etmede etkili rol  oynadığını bildirdi.

Doç. Dr. Süt, TÜ Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezince  çevrim içi düzenlenen panelde, erken tanı sayesine hastalığın ilerlemeden tedavi  edilebildiğini kaydetti.

Erken tanı ve tedavinin kadın sağlığı açısından çok faydalı olduğunu  anlatan Süt, tarama programlarının düzenli yapıldığı ülkelerde son yıllarda  yayılım gösteren rahim ağzı kanseri olgu sayısında belirgin bir düşme  saptandığına dikkat çekti.

"Erken dönemde saptayabiliyoruz"

Rahim ağzı kanserinin 30-55 yaş arası kadınlarda daha sık görüldüğünü  belirten Süt, şunları kaydetti:

"Ancak genç yaştaki kadınlarda da son dönemde görülmeye başlandı.  Bunun nedeni erken tanı yöntemlerinin günümüzde erken devrede kolayca  tanımlanabilmesini sağlaması. Erken tanılama dediğimiz, kanserleşmeye geçmediği  döneme preinvazif dönem diyoruz. Asemptomatik olduğu dönemde Smear testi ile  tarama programları sayesinde bu vakaları erken dönemde saptayabiliyoruz.  Günümüzün kolaylığı bu."

"Virüs alındığı gibi kanserleşme evresine geçmiyor"

Süt, rahim ağzı kanserine bir DNA virüsü olan HPV virüsünün neden  olduğunu söyledi.

Virüsle mücadelede güçlü bağışıklık sisteminin önemine değinen Süt,  şöyle devam etti:

"Rahim ağzı kanserine karşı güçlü bir bağışıklık sistemi önemli.  Sağlıklı beslenme, vitamin destekleri özellikle günlük D vitamini ihtiyacını  karşılamak çok önemli. Pandemi dolayısıyla bugünlerde evlerdeyiz. Stresten uzak  durmak güçlü bir bağışıklık için çok önemli. Bağışıklık sistemi rahim ağzı  kanserine neden olan HPV enfeksiyonunu yok ediyor. Bağışıklık sistemi normal olan  kadınlarda rahim ağzı kanseri gelişme süresi 15-20 yıl sürebiliyor. Virüs  alındığı gibi kanserleşme evresine geçmiyor. Bağışıklık sistemi zayıf kadınlarda  5-10 yıl arasında kanserleşme aşaması başlayabiliyor. Tabi bu HPV enfeksiyonunun  yüzde 92'si yaklaşık 2 yıl içinde kendiliğinden kayboluyor."

 

ETİKETLER

Rahim ağzı kanseri bağışıklık Hatice Kahyaoğlu Süt
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.