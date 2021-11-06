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Rafet El Roman'ın kızı tanınmaz hale geldi! Cesur pozlarıyla yakıp geçiyor

Rafet El Roman'ın, Tuğba Altıntop ile evliliğinden olan kızı Su El Roman, estetik müdahalelerle bambaşka birine dönüştü. Babasının izinden giderek şarkıcı olan Su El Roman, cesur pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor.

Rafet El Roman'ın kızı tanınmaz hale geldi! Cesur pozlarıyla yakıp geçiyor Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın iki kızından biri olan Su El Roman, değişimiyle şaşırttı. Estetik müdahalelerle tanınmaz hale gelen Su El Roman, sosyal medyada paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerine topluyor.
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