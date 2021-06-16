16 Haziran 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.431 -0.78 EURO 10,3230 -0.57
USD 8,5170 -0.47 ALTIN 509,180 -0.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

Rafet El Roman'ın babası son yolculuğuna uğurlandı!

16 Haziran 2021 Çarşamba - 17:16 | Son Güncelleme : 16 06 2021 - 17:16

Şarkıcı Rafet El Roman’ın Almanya’da hayatını kaybeden babası İsmail Yaşdut (90), Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde toprağa verildi.


Rafet El Roman’ın babası İsmail Yaşdut, cuma günü, Almanya’nın Grosszimmern kentinde hayatını kaybetti. Yaşdut’un cenazesi, uçakla İstanbul’a buradan da Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine getirildi.
 
 Bahçeli Camii’nde kılınan cenaze namazına Rafet El Roman’ın yanı sıra eski eşi Tuğba Altıntop ile Edirne’nin Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, şarkıcı Yusuf Güney, Yaşdut ailesi ve yakınları katıldı.
 
Rafet El Roman’ın babası İsmail Yaşdut, Tekirdağ’da son yolculuğa uğurlandı
 
Cenazede üzgün olduğu görülen ve taziyeleri kabul eden Rafet El Roman, babasının tabutunu omuzlarında taşıdı. İsmail Yaşdut’un cenazesi, götürüldüğü Bahçeli Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.
 

ETİKETLER

rafet el roman babası son yolculuk
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.