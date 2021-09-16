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Rafet El Roman’dan romantik bir konser!

16 Eylül 2021 Perşembe - 15:04 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 15:04

Romantik parçaların başarılı ismi Rafet El Roman, Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde sevenleriyle buluştu.


Sahneye “Affetmem” isimli parçası ile giriş yapan sanatçı, gece boyunca “Yalancı Şahidim, Bana Sen Lazımsın, Elimde Değil” gibi en sevilen şarkılarını seyircisi ile birlikte söyledi.
 
 
İKİNCİ BÖLÜMDE DÜETLER KONUŞTU!
 
Rafet El Roman’a konserin ikinci yarısında Hakan Aysev, “Sorma Neden”; Cüneyt Tek ise “Kurşun” ve “Adımla Seslendi” isimli parçalarla eşlik ettiler.
 
 
90’lı yılların unutulmaz şarkılarını yeniden seslendiren Rafet El Roman, sürpriz düetleri ile de unutulmaz bir geceye imza attı.
 
Başarılı sanatçı, zengin repertuvarının yanı sıra sahnedeki dans performansı ile sevenlerine görsel bir şölen sundu.
 

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Rafet El Roman konser kuruçeşme
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