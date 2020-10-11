Ozan Çivit tarafından iğzuıdhluyonınluz Rafadan Tayfa Göbeklitepe ilk kez TV ekranlarına geliyor. Rafadan Tayfa ekibinin Göbeklitepe'de yaşadığı gizemli tarihi ele alan çizgi dizininin müziklerini Tarkan Ergün yaptı. Peki, Rafadan Tayfa Göbeklitepe TV'de ne zaman? Rafadan Tayfa Göbeklitepe saat kaçta? Rafadan Tayfa Göbeklitepe konusu ne? İşte Rafadan Tayfa saati ve kanalı...

Rafadan Tayfa Göbeklitepe TV ekranlarında ilk kez yayınlanacak. Sinemada, animasyon kategorisinde gişe rekorları kıran Rafadan Tayfa Göbeklitepe, tarihi öneme sahip olan Göbeklitepe'yi anlatıyor. Peki, Rafadan Tayfa Göbeklitepe TV'de ne zaman? Rafadan Tayfa Göbeklitepe saat kaçta? Rafadan Tayfa Göbeklitepe konusu ne? İşte Rafadan Tayfa saati ve kanalı...

RAFADAN TAYFA GÖBEKLİTEPE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rafadan Tayfa Göbeklitepe bugün saat 20:00'de TRT 1 ekranında olacak. Senaryosunu Ozan Çivit'in kaleme aldığı film, "Rafadan Tayfa" ekibinin Göbeklitepe'de yaşadığı gizem dolu maceraları konu ediniyor.

RAFADAN TAYFA GÖBEKLİTEPE KONUSU NEDİR?

Dünyanın gözü Göbeklitepe’nin üzerindedir. Burada yapılan kazılar büyük yankı uyandırmıştır. Tam da Göbeklitepe’nin ilgi odağı olduğu dönemde Akın, Şanlıurfalı arkadaşı Veysi’den gizemli bir paket alır. Merak içinde paketi açan Akın, paketin içinde ne olduğuna tam olarak anlam veremediği bakır bir sini bulur.

Senaryosunu Ozan Çivit'in kaleme aldığı film, "Rafadan Tayfa" ekibinin Göbeklitepe'de yaşadığı gizem dolu maceraları konu ediniyor.

RAFADAN TAYFA GÖBEKLİTEPE ŞARKISI