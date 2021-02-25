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Radyoaktif suyun tahliyesi için iş birliğine hazırlar

AA |  25 Şubat 2021 Perşembe - 16:39 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 16:39

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Fukuşima Dai-içi nükleer tesisindeki radyoaktif özellikteki suyun bertaraf edilmesine için Japonya ile iş birliği yapmak istediklerini bildirdi.


Kamu yayıncısı NHK'ya konuşan UAEA Başkanı Grossi, 2011'de Japonya'nın  kuzeydoğusunda meydana gelen deprem sonrası oluşan tsunamide hasar gören Fukuşima  Dai-içi nükleer santralinde biriken ve radyoaktif özellik taşıyan kirli atık  suyun tahliyesi için iş birliği çağrısı yaptı.
 
Yerel halk ile komşu ülkeler nezdinde durumun ciddiyetinin farkında  olduklarını kaydeden Grossi, UAEA'nın varlığının önemine işaret ederek, Japonya  hükümetinden gerekli kararın çıkması sonrası, tahliye için Japon muhataplarıyla  ortak çalışma grubu oluşturulacağını belirtti.
 
Kapasite 2022'de doluyor
 
Santralde zarar gören reaktörleri soğutmaya yarayan saf su içinde  oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde,  trityum materyali haricinde ayrışıyor.
 
Tesislerde muhafaza edilen ve günden güne artış gösteren ayrışmış  suyun, Fukuşima kompleksinin su depolama tankı kapasitesini 2022 yazında  doldurması bekleniyor.
 

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UAEA Radyoaktif su tahliye
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