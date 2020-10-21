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Radyoaktif kapsül bulundu! Ekipler kimyasal alarma geçti...

İHA |  21 Ekim 2020 Çarşamba - 9:13 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 9:13

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde bulunan boş radyoaktif kapsül, AFAD, UMKE, bomba imha ve Türkiye Atom Enerjisi ekiplerini alarma geçirdi.


Kocaeli Gebze'deki bir iş merkezinde radyoaktif ibareli kapsül bulan vatandaşlar, durumu 112 Acil yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, AFAD, UMKE,  bomba imha ve Türkiye Atom Enerji Kurumu ekipleri yönlendirildi.
 
  Olay gece saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş merkezinde radyoaktif ibareli kapsül bulan vatandaşlar, durumu 112 Acil yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, AFAD, UMKE,  bomba imha ve Türkiye Atom Enerji Kurumu ekipleri yönlendirildi.
 
İş yerinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, özel elbiseler ve cihazla ile kapsül ile bulunduğu alanda inceleme yaptı. 
 
Uzun süre yapılan incelemede kapsülün boş olduğu ve herhangi bir kimyasal etkiye neden olmadığı belirlendi. Yapılan incelemenin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Kapsülü kim veya kimler tarafından bırakıldığı belirlenmesi amacıyla polis ekiplerince inceleme başlatıldı. 
 

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