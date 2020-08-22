Radyo D deniz kirliliğine dikkat çekiyor!

Sayın Emine Erdoğan gerçekleştirdiği Patara ziyaretinde nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının okyanusa kavuşması üzerine, sosyal medyada bir paylaşımda bulunarak;

“Deniz kaplumbağalarını maviliklere uğurladık. Okyanustaki zorlu yolculuklarını izleyeceğiz ve onları tehdit eden kirlilikle mücadeleye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Radyo D ailesi de, bu konuya hassasiyetle yaklaştığı için bir kez daha denizlerimizdeki kirliliğe dikkat çekmek ve farkındalık uyandırmak amacıyla, 25 – 28 Ağustos tarihleri arasında Ege koylarında canlı yayında olacak.

Radyo D programcıları canlı yayınların yanı sıra, gidecekleri her kıyıda çevre ve deniz temizliği yaparak konunun önemini dileyicilerine aktaracak.

Radyo D 104.0 frekansında…