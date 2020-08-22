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Radyo D deniz kirliliğine dikkat çekiyor!

22 Ağustos 2020 Cumartesi - 18:04 | Son Güncelleme : 22 08 2020 - 18:04

Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle farkındalık yaratmayı amaçlayan Radyo D, denizlerimizin temizliği ve deniz canlılarının yaşamını önemsiyor.


Sayın Emine Erdoğan gerçekleştirdiği Patara ziyaretinde nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının okyanusa kavuşması üzerine, sosyal medyada bir paylaşımda bulunarak;
 
“Deniz kaplumbağalarını maviliklere uğurladık. Okyanustaki zorlu yolculuklarını izleyeceğiz ve onları tehdit eden kirlilikle mücadeleye devam edeceğiz.”  ifadelerini kullandı.
 
Radyo D ailesi de, bu konuya hassasiyetle yaklaştığı için bir kez daha denizlerimizdeki kirliliğe dikkat çekmek ve farkındalık uyandırmak amacıyla, 25 – 28 Ağustos tarihleri arasında Ege koylarında canlı yayında olacak. 
 
Radyo D programcıları canlı yayınların yanı sıra, gidecekleri her kıyıda çevre ve deniz temizliği yaparak konunun önemini dileyicilerine aktaracak. 
 
Radyo D 104.0 frekansında…
 

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