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Radyo D Ailesi Giresun'da

04 Eylül 2020 Cuma - 15:46 | Son Güncelleme : 04 09 2020 - 15:46

Giresun Dereli’de gerçekleşen sel felaketi sonrası Radyo D ailesi Giresun’a gitti.


Radyo D ailesi Giresun'da. Radyo D programcılarından Adem Metan ve Polat Labar, AFAD ekipleri ile birlikte çocuklara oyuncak dağıttı. Oyuncakları gören çocuklar Radyo D programcılarını sevinçle karşıladı.
 
Yaşanan afet sonrası Giresun halkı bir daha böyle bir afetin yaşanmaması temennisinde bulunurken, Radyo D ekibiyle aynı anda bölgede bulunan İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili şunları söyledi;“Afet olduktan sonra milletimizin birlikteliği bu afetin elbette ki acısını unutturmaz. Ama milletimizin ortaya koyduğu asaletini de bir şekilde resmeder.” dedi.
 

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