Radyo D ailesi bu kez İzmir'deydi!

30 Ekim Cuma günü İzmir’in Seferihisar ilçesinde gerçekleşen deprem felaketi sonrası AFAD, UMKE, Kızılay gibi pek çok kuruluş İzmir halkına çeşitli yardımlarda bulunuldu.

Yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri ve yardımlarla “Çocukların mutluluğu bizim mutluluğumuz” diyerek yola çıkan Radyo D ailesi de bu kez de İzmir ’deki çocuklarımızın yüzünde tebessüm oldu. Radyo D, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Bornova Stadyumu gibi çadır kentlerdeki çocuklara AFAD koordinatörlüğünde oyuncak dağıtımı yaptı.

Ayrıca, Radyo D programcıları 5-6 Kasım tarihlerinde İzmir’in çeşitli bölgelerinde yaptıkları yayınlar ile de depremzedelerin yanında olduklarını hissettirerek moral desteği verdiler.