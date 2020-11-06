Radyo D ailesi bu kez İzmir'deydi!

Yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri ve yardımlarla “Çocukların mutluluğu bizim mutluluğumuz” diyerek yola çıkan Radyo D ailesi de bu kez de İzmir’deki çocuklarımızın yüzünde tebessüm oldu. Radyo D, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Bornova Stadyumu gibi çadır kentlerdeki çocuklara AFAD koordinatörlüğünde oyuncak dağıtımı yaptı.
Ayrıca, Radyo D programcıları 5-6 Kasım tarihlerinde İzmir’in çeşitli bölgelerinde yaptıkları yayınlar ile de depremzedelerin yanında olduklarını hissettirerek moral desteği verdiler.