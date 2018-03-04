Raco'ya, Türk bayrağı dikildi

Özgür Suriye Ordusu güçleri ile birlikte beldeyi terör unsurlarından temizleyen TSK mensubu bir grup asker, yüksek bir binanın çatısına çıktı. Bir grup askerin olası saldırılara karşı eli tetikte etrafı gözetlediği çatıda kameralara konuşan asker, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında TSK ve ÖSO personeli tarafından Raco kent merkezinde tamamen kontrol sağlamış bulunmaktayız. Mübarek ecdad kanının renginde kumaşı şehit teni olan parıltısı ile zaferlerin ışığını ay yıldızı ile hürriyet ve istiklali müjdeleyen şanlı al bayrağımızı Raco'da olduğu gibi Afrin'de de göndere çekeceğiz. Şuna emin olun ki; TSK milletinden aldığı güçle görevine başarıyla devam etmektedir" dedi.

Zaman zaman patlama sesleri duyulurken konuşmasını tamamlayan askerin bayrağı öpmesinin ardından bir başka asker yine 3 kez öperek başına koyduğu bayrağı, binanın ucuna dikti. Askerler tarafından çekilen bayrak dikimine ilişkin görüntüler, sosyal paylaşım sitelerinde binlerce beğeni aldı.