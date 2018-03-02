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Raco'ya girildi! Şiddetli çatışmalar var

02 Mart 2018 Cuma - 11:20 | Son Güncelleme : 02 03 2018 - 11:21

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ÖSO birlikleri Raco'ya girdi. Şiddetli çatışmalar yaşanıyor


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Zeytin Dalı Harekatı ÖSO birlikleri Raco Şiddetli çatışmalar
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