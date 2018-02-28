Raco eteklerindeki köylere sızmaya çalışan teröristler vuruldu

TSK ve ÖSO güçleri Afrin’de belirlenen terör hedeflerini harekatın 40’ıncı gününde vurmaya devam ediyor. Raco Dağı eteklerinde terörden temizlenen Şeyh Hadid bölgesindeki Ankala köyüne sızmaya çalışan teröristler vuruldu. Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) belirlediği hedefler, obüsler ve top atışlarıyla vurularak, imha edildi. Vurulan terör hedeflerinden yükselen dumanlar sınır köylerinden de görüldü.
Öte yandan, Hassa ilçesindeki sınır köylerinde çok namlulu roketatarlarla belirlenen hedefler de vuruldu. Bölgede hareketlilik sürerken, teröristlerle yaşanan sıcak çatışma sesleri duyuluyor.
TANKLAR AFRİN’İN KUZEYİNİ VURUYOR
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında operasyonların sürdüğü Afrin kırsalı, Gülbaba’daki topçu birlikleri tarafından vuruldu.
Zeytin Dalı Harekatı'nın 40’ıncı gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birliklerini Suriye’nin Afrin kentine yönelik operasyonu devam ediyor. Sabah saatlerinde harekatın başlangıç noktası olan Kilis’in Gülbaba bölgesinde sessizlik hakimken, akşam saatlerinde askeri hareketlilik başladı. Gülbaba bölgesinde konuşlu topçu birlikleri tank ve obüslerle Darmık Dağı arkası ve Bülbül Tepesi çevresinde bulunan YPG mevzilerini vurdu.
Diğer yandan, ÖSO birliklerinin Afrin kırsalındaki ilerleyişi sürerken, kentin doğu ve batı cephesinde yer yer sıcak çatışmaların yaşandığı öğrenildi.