01 Mart 2018 Perşembe
İSTANBUL 
6°C / -1°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.951 0.10 EURO 4,6420 0.06
USD 3,8030 0.05 ALTIN 161,060 -0.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

Raco eteklerindeki köylere sızmaya çalışan teröristler vuruldu

28 Şubat 2018 Çarşamba - 15:36 | Son Güncelleme : 28 02 2018 - 20:51

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda terör hedefleri vurulmaya devam ederken, Raco Dağı'ndaki Şeyh Hadid bölgesinde alınan Ankala köyüne sızmak isteyen teröristler top atışlarıyla vuruldu.


TSK ve ÖSO güçleri Afrin’de belirlenen terör hedeflerini harekatın 40’ıncı gününde vurmaya devam ediyor. Raco Dağı eteklerinde terörden temizlenen Şeyh Hadid bölgesindeki Ankala köyüne sızmaya çalışan teröristler vuruldu. Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) belirlediği hedefler, obüsler ve top atışlarıyla vurularak, imha edildi. Vurulan terör hedeflerinden yükselen dumanlar sınır köylerinden de görüldü.
 
Öte yandan, Hassa ilçesindeki sınır köylerinde çok namlulu roketatarlarla belirlenen hedefler de vuruldu. Bölgede hareketlilik sürerken, teröristlerle yaşanan sıcak çatışma sesleri duyuluyor. 
 
TANKLAR AFRİN’İN KUZEYİNİ VURUYOR 

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında operasyonların sürdüğü Afrin kırsalı, Gülbaba’daki topçu birlikleri tarafından vuruldu. 

Zeytin Dalı Harekatı'nın 40’ıncı gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birliklerini Suriye’nin Afrin kentine yönelik operasyonu devam ediyor. Sabah saatlerinde harekatın başlangıç noktası olan Kilis’in Gülbaba bölgesinde sessizlik hakimken, akşam saatlerinde askeri hareketlilik başladı. Gülbaba bölgesinde konuşlu topçu birlikleri tank ve obüslerle Darmık Dağı arkası ve Bülbül Tepesi çevresinde bulunan YPG mevzilerini vurdu.

Diğer yandan, ÖSO birliklerinin Afrin kırsalındaki ilerleyişi sürerken, kentin doğu ve batı cephesinde yer yer sıcak çatışmaların yaşandığı öğrenildi.

ETİKETLER

Türk Silahlı Kuvvetleri Özgür Suriye Ordusu ÖSO Afrin Zeytin Dalı Harekatı Raco Dağı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.