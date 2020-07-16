Rabia Naz soruşturmasında takipsizlik kararı

Giresun'da, evlerinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) ölümü ile ilgili yürütülen savcılık soruşturmasında takipsizlik kararı verildi. Kararda küçük kızın ölümünün yüksekten düşme sonucu meydana geldiği, başkası tarafından kasten ya da taksirle öldürüldüğü yönünde bir delil tespit edilemediğine yer verildi.

Rabia Naz Vatan , 13 Nisan 2018'de, Eynesil'e bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'nca 2 rapor hazırlandı. Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti.

130 KİŞİ İFADE VERDİ

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulandı. Olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtildi. Soruşturmada, 130 kişinin de tanık olarak ifadesine başvuruldu. Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM 'de kurulan Araştırma Komisyonu'nun 12 üyesi de 7 Kasım'da Eynesil'e gelerek, incelemelerde bulundu.

TAKİPSİZLİK KARARI ÇIKTI

Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin sürdürülen savcılık soruşturması tamamlandı. Takipsizlik kararı verilen soruşturmada, küçük kızın ölümünün yüksekten düşme sonucu meydana geldiği, başkası tarafından kasten ya da taksirle öldürüldüğü yönünde bir delil tespit edilemediğine yer verildi.

BAŞSAVCILIKTAN RABİA NAZ AÇIKLAMASI

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca Rabia Naz soruşturmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Rabia Naz Vatanın ölümü hakkındaki soruşturmanın tamamlandığı belirtildiği açıklamada evinin önünde sırt üstü yatar vaziyette yaralı olarak bulunan Rabia Naz Vatanın ambulans ile götürüldüğü Görele Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Kamu adına soruşturma yapma yetkisini haiz Cumhuriyet savcıları, her olayda olduğu gibi Rabia Nazın ölüm olayında da hakikate ulaşabilmek amacıyla bütün şüphe, iddia ve isnatları detaylı bir şekilde araştırmıştır. Somut gerçeğe ulaşabilmek için tüm bilgiler toplanmış, deliller araştırılmış, ifade ve iddialar doğrultusunda telefon kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri incelenmiş, dört ayrı Adli Tıp Kurumunun görüşü alınmıştır. Olayın trafik kazası şeklinde vuku bulduğu yönünde kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunulması üzerine bu konuda da geniş çaplı araştırma yapılmıştır. Soruşturma devam ettiği sırada baba Şaban Vatanın Rabia Naz Vatana minivan türü bir araçla çarpıldığı, sonra kızının yaralı bir şekilde evlerinin aşağısında bulunan metruk bir binaya götürülerek kanlarının temizlendiği ve daha sonra evin önüne tekrar bırakıldığını iddia etmesi üzerine bu husus etraflıca araştırılmıştır. Bahsi geçen metruk binada kapsamlı bir araştırma yapılmış, bulunan kumaş parçaları ve eşyalar Adli Tıp Kurumu tarafından incelenmiş, Rabia Naz Vatana ait herhangi bir DNAya rastlanmamıştır" denildi.

YÜKSEKTEN DÜŞMEYE BAĞLI BULGULAR VAR

Ailenin iddiasında geçen minivan türü araç plakası, ilçe ve çevresindeki plaka tanıma sistemi (PTS) ile de araştırıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aracın olay gününde Giresunda değil, Trabzonda bulunduğu tespit edilmiştir. Soruşturma sürecinde Rabiaya ait okul çantası ikamet ettikleri apartmanın teras kısmında aile yakınları tarafından bulunmuştur. Çantayı bulan tanıkların ifadeleri doğrultusunda Rabia Nazın çatıdan düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştur. Giresun Adli Tıp Kurumunun bilgisine başvurulmuş, kurumun raporunda 'Rabia Naz Vatan'ın ölümünün yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması neticesinde meydana gelmiş olabileceği' mütalaası dile getirilmiştir. Giresun Adli Tıp Kurumunun söz konusu raporu üzerine konu bir kez de İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunun görüşüne sunulmuştur. İhtisas Kurulu raporunda da 'ölümün genel beden travmasına bağlı omur, pelvis ve ekstremite kemik kırıkları ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu, her iki ayakta yumuşak dokularda yırtıklar olması, ayak topuk kemik kırıkları bulunması, vücudun diğer bölgelerinde tespit edilen kırıkların özellikleri itibariyle ayaklar üzerine yüksekten düşmeye bağlı spesifik bulgular olması dikkate alındığında; ölümün trafik kazasına bağlı olmadığının' oy birliği ile mütalaa edildiği bildirilmiştir. İstanbul Adli Tıp Kurumu Üçüncü Üst Kurulunca yapılan inceleme sonunda verilen raporda da 'Otopside tespit edilen travmatik değişimler (bel omurlarında kompresyon kırığı, talus ve kalkaneus kırıkları, femur-tibia kırıkları, sakroiliak alanda ileumda kırıklar gibi) ayaklar üstüne yüksekten düşme durumunda oluşan tipik bulgular olup çocuğun ölümünün yüksekten düşme kaynaklı genel beden travmasına bağlı, omur, pelvis ve ekstiremite kemik kırıkları ile birlikte gelişen komplikasyonlar ve pnömotoraks sonucu meydana gelmiş olduğuoy birliği ile mütalaa olunur' ifadeleri yer almıştır."

'EVİNİN ÇATISINDAN DÜŞEREK VEFAT ETTİĞİ KANAATİNE VARILDI'

Deliller ışığında Rabia Naz Vatanın çatıdan düştüğüne yer verilen açıklamada, "Ancak bir başkası tarafından düşürülmüş olma ihtimali göz ardı edilmemiştir. Bu kapsamda; ailenin bildirdiği veya Başsavcılığımızın tespit ettiği ya da ifadelerde geçen toplam 130 kişi tanık sıfatıyla dinlenmiştir, 33 şahsın HTS kayıtları incelenmiştir, 3 şahıs hakkında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve değerlendirilmesi tedbiri uygulanmıştır. Olay günü Rabianın geçtiği tespit edilen güzergahtaki 8 işyerinin güvenlik kamera kayıtları incelenmiştir. Aralarında İstanbul Adli Tıp 3. Üst Kurulu ile 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunun da bulunduğu çeşitli kurumlardan olay yeri incelemesi, DNA ve diğer örneklerin karşılaştırılması, otopsi raporu gibi konularda 29 ayrı görüş ve inceleme raporu alınmıştır. Sonuç itibarıyla Rabia Nazın düşmesine herhangi bir kişinin kasten ya da taksirle sebep olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır. Tüm dosya kapsamından, Rabia Naz Vatanın evininin çatısından düşerek vefat ettiği kanaatine varılmış, başka birinin kusuru tespit edilemeyen olay hakkında 16.07.2020 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir" denildi.

Şaban Vatan, kızının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.