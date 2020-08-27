Rabia Karakaya olayı nedir? Twitter’da Bilal Yılmaz tutuklansın gündem oldu!

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli Rabia Karakaya’nın aynı hastanede çalışan Bilal Yılmaz tarafından cinsel tacize uğradığı iddia ediliyor. Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına giren olayda, Rabia Karakaya peşe tweetler ile yaşadıklarını anlattı. Emniyete ve savcılığa giderek şikayette bulunduğunu ve uzaklaştırma ve koruma kararı çıkarmak için talep yaptığını dile getiren Rabia Karakaya olayı sosyal medya kullanıcıları tarafından edilmeye başlandı. Arama motorları üzerinden Rabia Sarıkaya olayı nedir? Cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Bilal Yılmaz tutuklandı mı, sorularına yanıt aranıyor.

Erzurum'da çalıştığı hastanede, hasta bakıcı Bilal Yılmaz tarafından cinsel tacize uğradığını iddia eden Rabia Karakaya, emniyete ve savcılığa giderek şikayette bulunduğunu ve uzaklaştırma ve koruma kararı çıkarmak için talep yaptığını söyledi. Peki Rabia Karakaya olayı nedir? Rabia Karakaya kimdir? Bilal Yılmaz tutuklandı mı?

RABİA KARAKAYA OLAYI NEDİR?

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşanan Rabia Karakaya olayı sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Kendisinin 6 yıldır sağlık çalışanı olduğunu belirten Rabia Karakaya, tek başına ayakları üzerinde duran bir kadın olduğunu fakat geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana saplantılı bir sapık tarafından taciz edildiğini iddia etti.

Erzurum'da çalıştığı hastanede, hasta bakıcı Bilal Yılmaz tarafından cinsel tacize uğradığını söyleyen Karakaya, emniyete ve savcılığa giderek şikayette bulunduğunu ve uzaklaştırma ve koruma kararı çıkarmak için talep yaptığını dile getirdi.

Adli süreç için Savcılık tarafından istenen delilleri ve belgeleri sunduğunu belirten Karakaya, aynı zamanda idari soruşturma açılması açısından hastane idaresiyle durumu paylaştığını hasta bakıcı Bilal Yılmaz ile işe ilk başladığı 2014 yılından bu yana aynı klinikte çalıştıklarını belirtti.

Bilal Yılmaz'ın kendisine sürekli olarak uygunsuz videolar attığını birlikte olmak için sürekli olarak tacize uğradığını, konuyu hastane yönetimiyle paylaştığını ve karşı tarafın çalıştığı birimin değiştirildiğini ancak başka bir şey yapamayacaklarını aktardı.

Başhekim yardımcısının kendisine polise veya savcılığa gitmesi gerektiğini söylediklerini belirten Karakaya, 26 yaşında genç bir kadın genç bir sağlık çalışanı olarak insanların sağlığı için kendi hayatımı riske atmış biri olarak huzurlu yaşamak istediğini anlattı.