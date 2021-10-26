İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili ilginç ifadeler kullandı. Akşener, "Benim ablam 75 yaşında dindar bir kadın. Ablam AK Parti bünyesindeki dindar kadınlarla da beraber olan biri. Ablam bana 'Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm' dedi. Arkadaşlarını sordum, onlar da sempati duymuşlar" ifadelerini kullandı. Söz konusu açıklamanın ardından Rabbi Yessir hakkında yapılan araştırmalar arttı. Peki, Rabbi Yessir ne demek? Rabbi Yessir anlamı nedir, Rabbi Yessir duası ve arapça yazılışı…

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de ilgili açıklamalarda bulundu. Daha önce İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzeterek tepki çeken Akşener, İmamoğlu'yla ilgili bu kez de Rabbi Yessir benzetmesini kullandı. Peki, Rabbi Yessir ne demek? Rabbi Yessir anlamı nedir, Rabbi Yessir duası…

RABBİ YESİR NEDİR?

Rabbi Yessir bir çeşit duadır. İşlerin kolaylaşması ve yoluna girmesi için okunmakta olan bu dua, dara girildiğinde Allah'tan yardım istemek amacıyla okunur.

RABBİ YESSİR ANLAMI

"Rabbi yessir" ; Rabbim kolaylaştır

"Vela tuassir" ; Zorlaştırma

"Rabbi temmim bil hayr" ; Rabbim hayırla sonuçlandır.

Allah'ım senin sonsuz merhametin ve yardımın olmadan ben bu işi yapamam. Allah'ım bütün hayırlı işlerimi zorlaştırma, kolaylaştır, ilmimi artırarak yaptığım işleri bana ve çevreme faydalı kıl, ve işlerimi en hayırlı şekilde sonuçlandır.

RABBİ YESSİR TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

Rabbi Yessir ve la tüasir

Sehlil Aleyna bi fadlike ye müyessir

Rabbi zidne ilmen ve fehmen nafian

Ve temmim bil hayri

RABBİ YESSİR DUASININ FAZİLETLERİ

Rabbi Yessir Duası, okuduğunuzda üzerinizdeki yükü kaldıracak ve size hayattaki işlerinizde, tercihlerinizde kolaylık sağlayacaktır. Allah insana kaldıramayacağından fazla yük yüklemez fakat bazen insan potansiyelinin farkına varamayacak kadar umutsuzluğa sürüklenmiş olabilir. Bu gibi durumlarda özgüvensizliğe bağlı başaramama korkusu yaşadığınız zamanlar bu duayı okuyup rahatlayabilirisiniz.

Yeni bir işe başladığınızda, yeni bir okula başladığınızda veya önemli bir sınava gireceğiniz zaman bu Rabbi Yessir duası size yardımcı olacak ve ferah hissettirecektir. Allah'tan kolaylık dileyerek bir şey istediğimizde istediğimiz şey hayırlı ise bize muvaffakiyet verip dünya hayatını kolaylaştırdığı gibi ahiret hayatını da kolaylaştırır. Rabbi yessir duası her işe başlamadan önce besmeleden sonra mutlaka okunması gereken bir duadır. Allah Rabbi yessir duası ile işleri kolaylaştırırken kendisine kulluk edecek olan kullarına kapıları sonuna kadar açar.

Kur'an -ı Kerim'de geçen ayetlerden birisi olarak bilinir fakat Rabbi Yessir bir ayet değil bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri yoluna sokmak, kolaylaştırmak için okunan ve hakikaten de dilde alışkanlık yaparak kolayca ezberlenen bir duadır. Bu dua okunduğu zaman inşana bir ferahlık ve rahatlık getirmektedir. Allah bütün mümin kulları için kolaylık diler, zorlaştırmak bu dinde yer almamaktadır. Rabbi Yessir duası da Allah'tan yardım dilemek için edilen bir duadır. İnsanlar altından kalkamadığı işlerde ve gücünün yetmediğini düşündüğü zamanlarda Allah'tan kolaylık dilemek için Rabbi Yessir duasını okumalılardır.