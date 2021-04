Rabbena duası nasıl okunur? Rabbena duasının Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri... Ramazan ayında Rabbena duası yararları ve faziletleri...

Dua etmek ibadetlerin özü olarak kabul edilir. Yardım istemek, seslenmek, istemek, çağırmak gibi anlamlara sahip olan Dua, Allah ile irtibatta olmaktır. Alemlerin Rabbi olan Allah’a ulaşmanın, direkt ondan isteyebilmenin, her yerde ve her an hiç başka bir şeye ihtiyaç duymadan Allah ile iletişim kurmanın yollarından biri de Rabbena Duası’dır.

Allah’ın karşısında kulun aciz olması her an ortadadır. Kul acziyetini dile getirir, itiraf eder ve her neye ihtiyacı var ise Allah’tan ister. Allah Furkan Suresinin 77. Ayetinde biz insanların dualarının olmasa Allah katında hiç önemimiz olmadığını belirterek dua etmenin ne kadar büyük öneme sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Allah dua etmeyi kullarına öğretmiştir. Kuran’dan öğrendiğimiz dualar da vardır ve bu dualardan biri Rabbena duasıdır. Rabbena duası oldukça faziletli ve önemli bir duadır.

RABBENA DUASI NASIL OKUNUR?

Dua etmek hem Kuran-ı Kerim’de Allah’ın bizzat önemini belirttiği, hem Peygamberimiz (sav) aracılığıyla duanın önemini bize yine Allah’ın bildirmesiyle hayatımızda olması gereken yeri iyice anlaşılıyor. Allah’ın kullarına verdiği bir armağan ve fırsat olan dua; Allah ile aramıza hiçbir insanın, hiçbir maddenin, hiçbir varlığın girmeden ve hiç özel bir yerlere gitmeye, özel zamanlara ihtiyaç duymadan direk her an, her yerde Allah’la iletişim kurabiliyoruz.

Rabbena duası anlamı oldukça güzel olan, faziletli olan ve her zaman dilimizde olması gereken bir duadır. Rabbena duası kısa bir duadır. Rabbenağfirli ve Rabbena Atina isimli iki duanın birleşimi Rabbena duası olarak adlandırılır. Rabbena duası her namazda en son oturuşta edilen bir duadır. Rabbena dualarının namazda okunması sünnettir. Aynı zamanda cenaze namazı kılınırken üçüncü tekbirin getirilmesinin ardından okunması gereken duaları bilmeyenler Rabbena dualarını okuyabilir ve Vitir namazı kılarken Kunut duaları bilinmiyorsa onun yerine okunabilir.

RABBENA DUASININ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ

Rabbena duası ile Allahtan hem dünyada hem ahirette iyilikler, güzellikler istenir. Cehennem ateşinin azabından Allah’ın bizi koruması istenir. Hesap verilecek olan günde hem kişinin kendisini hem de anne babamızı affetmesi dilenir. Dua içinde geçmekte olan Hasena, güzellik ve iyilik anlamına gelir. Bu duada geçen Hasena kelimesiyle ilgili olarak birçok rivayet bulunuyor. Dünyada sağlık ve ibadet üzere olmak istemek, ahirette bağışlanma ve cennet üzerine mutlu olmak istemek gibi iki anlama gelir. Fakat Rabbena duasında hem dünya için hem de ahiret için dua edilir.

Hem dünyada sağlık ve ibadet üzere olmak hem de ahirette af ve cennet üzere olmakla mutlu olmak istenir. Allah'ın da bizlerden dua ederken iki dünyamız içinde dua etmemizi istemiştir. Yalnız dünya hayatı için olan istekler veya yalnız ahiret hayatı için olan istekler yerine iki dünya içinde dua etmemiz istenmiştir. Rabbena duası ile bu mümkündür. Kişinin her zaman yapabileceği, hem dünya hayatı hem de ahiret hayatı için isteyebileceği oldukça güzel duadır. Aynı zamanda Peygamberimiz Muhammed (sav)’in de çok kez okuduğu bir duadır.

RAMAZAN AYINDA RABBENA DUASI YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Ramazan ayı her Müslüman için bir fırsattır. Edilen duaların daha çok kabul olduğu, yapılan ibadetlerin ve her türlü hayrın daha faziletli olduğu bir aydır. Rabbena duasının Ramazan ayında okunması duanın kabul olmasına kişinin hem bu dünyada hem ahirette mutlu olmasına vesile olur. Özellikle Ramazan ayının içinde olan Kadir Gecesinde yapılacak olan dua kişi için adeta bir kurtuluş kapısıdır.