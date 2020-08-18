Quattro sistemi artık elektrikli!

Audi, 1980 yılında, quattro sürekli dört tekerlekten çekiş sistemiyle otomotiv dünyasında önemli bir yeniliğe imza atmıştı. Latince 4 anlamına gelen quattro, motorun gücünü yol koşullarına göre değişen oranlarda ön ve arka aksa aktarma prensibine dayanıyor. En temel şekilde açıklanmaya çalışılırsa quattro sistemi dört tekerleği de sürekli ve kesintisiz olarak devreye sokuyor. Aracın her bir tekerinin temas ettiği zemin koşullarına bağlı olarak her bir tekere en doğru çekiş kuvvetini aktarıyor. quattro dört tekerden çekiş sistemi çekiş kuvvetini dört tekerlek arasında dağıtıyor. Böylece tekerlekler arasında optimum kuvvet dağılımı gerçekleşiyor ve araç virajlar ya da ıslak, karlı veya buz zemin gibi koşullar altında bile yol tutuşunu koruyor.

Elektrikli quattro’lar