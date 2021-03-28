Qua Granite'in halka arzı ile ilgili karar! Qua Granite halka arz ne zaman?

Sermaye Piyasası Kurulu, halka arzına onay verilen Qua Granite'in daha önce 31 Mart-1 Nisan 2021 olarak belirlenen halka arz tarihi halka arz işlemlerindeki yoğunluktan dolayı Borsa İstanbul tarafından ertelendi. Peki, Qua Granite (quake) halka arz ne zaman? quagr hisse fiyatı ne kadar? qua granit halka arz hangi bankalar üzerinden yapılacak? İşte detaylar...

Sermaye Piyasası Kurulu, halka arzına onay verilen Qua Granite’in halka arz tarihinde değişiklik yaşandı. Borsa İstanbul , şirketin daha önce 31 Mart-1 Nisan 2021 olarak belirlenen halka arz tarihini, halka arz işlemlerindeki yoğunluk nedeniyle değiştirdi. Peki, Qua Granite (quake) halka arz ne zaman? quagr hisse fiyatı ne kadar? qua granit halka arz hangi bankalar üzerinden yapılacak? İşte detaylar...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş'nin halka arzına onay verildi. SPK haftalık bülteninde yer alan bilgiye göre, Qua Granite'nin 16,46 liradan halka arzına onay verildi. Bültende, "Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.’nin mevcut ortaklarından Ali ERCAN’ın sahip olduğu 9.000.000 TL nominal değerli 9.000.000 adet (B) grubu paylar da halka arza konu edilecektir." denildi.

Qua Granite (quake) halka arz ne zaman?

Öte yandan Qua Granite'in daha önce 31 Mart-1 Nisan 2021 olarak belirlenen halka arz tarihi halka arz işlemlerindeki yoğunluktan dolayı Borsa İstanbul tarafından ertelendi.

Buna göre, Qua Granite'in halka arz tarihi 5 – 6 Nisan 2021 olarak revize edildi.

Talep Toplama yerine Borsa’da Satış yöntemi uygulanacak

Ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda Talep Toplama yerine Borsa’da Satış yöntemi uygulanacak. Böylece, talepler herkese sırayla birer birer karşılanabilecek ve Talep Toplama yöntemindeki oransal dağıtım yerine herkese eşit dağıtım yapılacak. Halka arzda Qua Granit’in sermayesi 105 milyon TL’den 15 milyon TL artışla 120 milyon TL’ye çıkarılacak. Halka arzda ayrıca 9 milyon adet pay da ortak satışı yöntemiyle satışa sunulacak. Toplamda 24 milyon adet payın 16,46 TL fiyatla ihracında halka arz büyüklüğü 395 milyon TL olurken, yaklaşık 247 milyon TL’si şirkete aktarılacak kaynağın önemli bir kısmı hali hazırda devam eden kapasite artırımına yönelik yatırımın finansmanında kullanılacak.