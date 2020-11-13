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QNB Finansbank’ta yenilik! Kullanıma sunuldu…

13 Kasım 2020 Cuma - 12:55 | Son Güncelleme : 13 11 2020 - 12:55

QNB Finansbank müşterilerini ilgilendiriyor. Huawei resmen duyurdu. Türkiye'ye özel lokal uygulamaları hızla resmi uygulama mağazasına katarak tüm kullanıcılar için kullanım deneyimi oluşturmayı sürdüren Huwai, QNB Finansbank Cep Şubesi ve Enpara.com Cep Şubesi altyapılarını Huawei Mobil Servisler'e (HMS) uyumlu hale getirilerek AppGallery'de kullanıma sunulduğunu açıkladı.


QNB Finansbank ve Enpara.com, AppGallery'de  - Huawei. Huawei açıklamasına göre, QNB Finansbank Cep Şubesi'nden para  transferlerin ve fatura/kurum ödemeleri yapılabiliyor; hesap hareketleri  gözlemlenebiliyor, kredi ve kredi kartı başvurusunda bulunulabiliyor, kredi kartı  veya kredi taksit ödemeleri gerçekleştirilebiliyor ve döviz alış satış işlemleri  yapılabiliyor.  Bunların yanı sıra karekod ile kartsız para çekme, e-Devlet Kapısı'na  giriş, "Anında Destek" ile yazışarak işlem yapma gibi daha birçok bankacılık  işlemi mobil uygulamadan gerçekleştirilebiliyor. Karekod tarama, temassız işlem  ve haritalar gibi HMS altyapısı hizmetleri ile donatılan QNB Finansbank Cep  Şubesi, milyonlarca AppGallery kullanıcısının hizmetine sunuldu.

2012 yılında QNB Finansbank tarafından kurulan, bugün 2,3 milyon  bireysel müşteriye ve 60 bin KOBİ'ye sadece dijital kanallar üzerinden masrafsız  bankacılık hizmeti sunan Enpara.com'un mobil uygulaması Enpara.com Cep Şubesi de  tamamladığı HMS entegrasyonları ile tüm işlevlerini AppGallery kullanıcılarına  sunmaya başladı.            

AppGallery, kullanıcıların hassas verilerini ve gizliliğini korumak  için üst düzeyde doğrulama uyguluyor. Biyometrik veriler gibi kişisel olarak  duyarlı bilgiler Huawei cihazının dışında işlenmiyor ve kullanıcıya kişisel  verileri üzerinde tam kontrol sağlanıyor. EMUI, kullanıcıların uygulamaların  izinleri üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlıyor. Ayrıca, tüm kullanıcı  verileri anonimleştiriliyor ve her kullanıcının bölgesine karşılık gelen  sunucularda yerel olarak depolanıyor.             

Huawei, Türkiye'ye özel lokal uygulamaları hızla resmi uygulama  mağazasına katarak tüm kullanıcılar için kullanım deneyimi oluşturmayı  sürdürüyor.               

Huawei hem popüler küresel uygulamalar hem de kullanıcıların sevdiği  kaliteli yerelleştirilmiş uygulamalar da dahil olmak üzere, kullanıcılarının  dijital yaşam tarzının temelini oluşturan en iyi uygulamaların HMS'e dahil edilme  sürecini hızlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Huawei AppGallery, basit ve  sorunsuz bir tarama deneyimi ile arama yapılabilen haber, sosyal medya, eğlence  ve daha fazlasını içeren 18 kategoride uygulamaları bölümlere ayırıyor.  Kullanıcılar, bulamadığı bir uygulama varsa, uygulama adını "İstek Listesi"ne  gönderebiliyor. Bu uygulama AppGallery'de yerini aldığında, talep eden kullanıcı  bilgilendiriliyor

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