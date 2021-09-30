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QNB Finansbank resmen duyurdu! Kredi kartı, bireysel kredi ve... Flaş karar

AA |  30 Eylül 2021 Perşembe - 9:58 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 10:04

QNB Finansbank'tan flaş karar! Resmen duyuruldu. Dev bankadan yapılan açıklamada kredi kartı, bireysel kredi ve ticari kredi türlerindeki tahsili gecikmiş olan 1,05 milyar lira tutarlı alacağın 3 varlık yönetim şirketine satıldığı açıklandı.


QNB Finansbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Bankamızın takipteki krediler portföyünde izlenen, 1 milyar 54 milyon 893 bin 695 TL tutarlı kredi kartı, bireysel kredi ve ticari kredi türlerindeki tahsili gecikmiş alacağı Ortak Varlık Yönetim Şirketi AŞ, Dünya Varlık Yönetim AŞ ve Hedef Varlık Yönetim Şirketi AŞ firmalarına satılmıştır." denildi.
 

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