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QNB Finansbank resmen duyurdu! İhtiyaç kredisi...

AA |  09 Şubat 2021 Salı - 12:27 | Son Güncelleme : 09 02 2021 - 12:43

Nakit ihtiyacı olanlar için QNB Finansbank harekete geçti. Uygun koşullar ile kredi imkanı sunuluyor. Dev bankadan yapılan açıklamada avantajlı ihtiyaç kredisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Uygun faiz oranı ve taksit imkanı ile ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için son başvuru tarihi 18 Şubat olarak belirlendi. Finansbank kamu çalışanlarına özel kredi paketi hazırladı. Kredi faiz oranı ise 1.29 olarak uygulanıyor.


QNB Finansbank harekete geçti. Avantajlı kredi paketi müşterilerin kullanımına sunuldu.  İhtiyaç kredisinde faizler düşürüldü. Avantajlı kredi fırsatı sadece kamu çalışanlarına özel olarak hazırlandı.
 
QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan kamu çalışanlarına  özel hazırladığı avantajlı koşullarla ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor.
 
QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka nakit ihtiyacı olan  kamu çalışanlarına özel hazırladığı ihtiyaç kredisini aylık yüzde 1,29'dan  başlayan faiz oranları, 36 aya varan vade seçenekleri ve üç ay erteleme avantajı  ile sunuyor. 
 
5-18 Şubat arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, QNB Finansbank  müşterileri şubelere gitmeye gerek olmadan QNB Finansbank cep şube, internet  şube, qnbfinansbank.com adresinden başvuru yapabilecekler. 

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