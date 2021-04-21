QNB Finansbank resmen duyurdu! Hesabı olanlar...

QNB Finansbank resmen açıkladı. Bankada hesabı olan yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Ramazan Bayramı'na özel kredi fırsatı duyuruldu. QNB Finansbank müşterilerine avantajlı faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisine başvurabileceklerini açıkladı. Faiz oranları %1,44'ten başlıyor ve 3 ay boyunca taksit erteleme fırsatı da sunuluyor. Kredi çekenler ne kadar geri ödeyecek? İşte ihtiyaç kredisinin tüm detayları

QNB Finansbank bayram öncesi harekete geçti ve kararı resmen duyurdu. Dev banka hesabı olan müşterilerine kredi fırsatını açıkladı. Örnek ödeme tablosu da internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Avantajlı faiz oranlarıyla 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kullandırılacak. Ramazan Bayramı'na özel ihtiyaç kredisine ait detaylar...

QNB Finansbank, Ramazan Bayramı’na özel %1,44’ten başlayan faiz oranları ve 3 ay taksit erteleme fırsatıyla ihtiyaç kredisi sunuyor.

HIZLI VE KOLAY BAŞVURU

Nakit ihtiyacı olan QNB Finansbank müşterileri avantajlı faiz oranlarıyla Ramazan Bayramı’na özel ihtiyaç kredisi için internet veya cep şubesinden ya da çağrı merkezinden hızlı ve kolay bir şekilde başvurularını tamamlayabilecek.

ÖDEME TABLOSU *Bayrama özel ihtiyaç kredisi faiz oranı olup, müşteri özelinde değişiklik gösterebilir. 5.000 TL ihtiyaç kredisi çeken bir kişi %1.44 faiz oranı ve 36 ay vadeyle, aylık 187,70 lira taksit ödeyecek. Toplam geri ödeme tutarı ise 6 bin 757 lira olacak. 10.000 TL ihtiyaç kredisi çeken bir kişi %1.44 faiz oranı ve 36 ay vadeyle, aylık 375,40 lira taksit ödeyecek. Toplam geri ödeme tutarı ise 13 bin 514 lira olacak. 15.000 TL ihtiyaç kredisi çeken bir kişi %1.44 faiz oranı ve 36 ay vadeyle, aylık 563,09 lira taksit ödeyecek. Toplam geri ödeme tutarı ise 20 bin 271 lira olacak. 20.000 TL ihtiyaç kredisi çeken bir kişi %1.44 faiz oranı ve 36 ay vadeyle, aylık 750,79 lira taksit ödeyecek. Toplam geri ödeme tutarı ise 27 bin 028 lira olacak. 25.000 TL ihtiyaç kredisi çeken bir kişi %1.44 faiz oranı ve 36 ay vadeyle, aylık 938,49 lira taksit ödeyecek. Toplam geri ödeme tutarı ise 33 bin 785 lira olacak.

MÜŞTERİ OLMAYANLAR NASIL BAŞVURABİLİR?

QNB Finansbank müşterisi olmayanlar da SMS atarak, internetten veya QNB Finansbank şubelerini ziyaret ederek başvurabilecek.