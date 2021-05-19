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QNB Finansbank resmen duyurdu! Flaş kredi açıklaması...

19 Mayıs 2021 Çarşamba - 13:43 | Son Güncelleme : 19 05 2021 - 13:55

QNB Finansbank resmen duyurdu. Kredi ile ilgili açıklama yapıldı, imzalar atıldı. Dev bankadan yapılan açıklamada QNB Finansbank, sendikasyon kredisini artırarak yeniledi, toplam 335 milyon dolar tutarında kaynak temin etmek üzere anlaşma imzaladı. Açıklamada, "Sağladığımız bu kaynağı yine Türk ekonomisini ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla kullandıracağız." denildi.


 QNB Finansbank, 97 milyon dolar ve 196,5 milyon avro olmak üzere toplam 335 milyon dolar tutarında kaynak temin etmek üzere anlaşma imzaladı.
 
QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, 367 gün vadeli sendikasyon  kredisinin maliyeti, dolar diliminde Libor artı yüzde 2,50 ve avro diliminde ise  Euribor artı yüzde 2,25 olarak gerçekleşti.
 
Yeni kömür santrali projelerinin finanse edilmemesi ve elektrik  tüketiminde yenilenebilir kaynakların kullanımı kriterlerini içeren borçlanmaya  ABD, Avrupa, Asya ve Körfez ülkelerinden toplam 12 banka katılım gösterdi. 
 
Borçlanmaya gelen yoğun talep ile beraber yenileme oranı yüzde 120 seviyesinde  gerçekleşti. Sendikasyon kredisinde sürdürülebilirlik koordinatörü Standard  Chartered Bank, borçlanma koordinatörü ise Mizuho Bank oldu.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel  Güzeloğlu, 2021 yılının ilk yarısında başarıyla tamamlanan sürdürülebilirlik  odaklı bu finansman anlaşmasının, bankanın çevresel ve sosyal kalkınmaya destek  konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
 
"Salgın sürecinde bankamızın yenilediği üçüncü sendikasyon kredisi  olan bu işlem, uluslararası piyasaların bankamıza ve Türkiye’deki bankacılık  sektörüne duyduğu güveni bir kez daha teyit etmiştir. Sağladığımız bu kaynağı  yine Türk ekonomisini ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla  kullandıracağız.
 
Pandemi sürecinde şekillenen yeni düzende sürdürülebilir iş  modellerinin ve bu modelleri benimseyen kurumların, başarılı yönetimleri ile  olumlu ayrıştığını gözlemledik. QNB Finansbank olarak, yıllardır güçlenerek devam  eden sürdürülebilirlik çalışmalarımızı ilk defa bir yurtdışı borçlanma programı  kapsamında verdiğimiz taahhütlerimize de taşıdık ve sürdürülebilirlik  stratejimizdeki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk."
 
 

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