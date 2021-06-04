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QNB Finansbank resmen duyurdu! 9 ay ödemesiz, 36 ay vade ile...

04 Haziran 2021 Cuma - 14:00 | Son Güncelleme : 04 06 2021 - 14:13

QNB Finansbank resmen duyurdu. Yeni kredi paketi devreye alındı. Bankada hesabı olan tüm müşterileri ilgilendiriyor. 9 ay anapara ödemesiz, 36 aya varan vadelerle kredi kullanılabilecek. KOBİ'lere özel olarak sunulan kredi paketinde yıllık faizler yüzde 16,9'dan başlıyor. Taksitli ticari kredi fırsatına ilişkin yapılan açıklamada finansman desteği sağlamak amacıyla KOBİ İşe Devam Kredisi'nin hayata geçirildiği bildirildi.


QNB Finansbank, salgın döneminde KOBİ'lerin dönemsel nakit akışı sorununu çözmeyi ve yeni dönem hazırlıklarında KOBİ’leri desteklemeyi amaçlayan yeni kredi paketini duyurdu.
 
QNB Finansbank, koronavirüs salgınının KOBİ’ler üzerindeki ekonomik etkilerinin azaltılmasına katkıda bulunmak için hayata geçirdiği ‘KOBİ İşe Devam Kredisi’ni müşterileriyle buluşturdu.  ‘KOBİ İşe Devam Kredisi’ çerçevesinde KOBİ’ler; 9 aya kadar anapara ödemesiz, 36 aya varan vadelerle yıllık yüzde 16,90’dan başlayan faizlerle taksitli ticari kredi kullanabilecekler. 
 
İŞE DEVAM KREDİSİ
 
QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, COVID 19 sürecinden olumsuz etkilenen reel sektörü desteklemek üzere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak üzere İşe Devam Kredisi’ni hayata geçirdiklerini belirtti. 
 
Daha önce pandeminin başlamasından bu yana, kredi geri ödemelerini 3 ay erteleyen, KGF ve KOSGEB destekli krediler kullandıran banka, yeni dönem ‘KOBİ İşe Devam Kredi’ paketiyle müşterilerini desteklemeye devam ediyor.
 

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