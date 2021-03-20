QNB Finansbank kararı resmen duyurdu! Bankada hesabı olan...

QNB Finansbank harekete geçti ve yeni kararını resmen duyurdu. Yüz binlerce kişi için güzel haber. 9 ay boyunca ödeme yok. Dev banka yeni kredi paketini açıkladı. QNB Finansbank'ın yaptığı açıklamada 9 ay geri ödemesiz, 36 aya varan vadelerle aylık 1,49'dan başlayan faiz oranları ile taksitli olarak kredi kullanılabileceği belirtildi. QNB Finansbank'ta hesabı olan KOBİ'ler için İşe Devam Kredisi adıyla yeni bir kredi paketi duyuruldu.

QNB Finansbank yüz binlerce kişiyi ilgilendiren yeni kararı resmen duyurdu. Koronavirüs salgını nedeniyle dönemsel nakit akışı ve yeni döneme hazırlık amacıyla yatırım ihtiyacını karşılamak üzere KOBİ’lere destek için yeni bir kredi paketi daha sunuyor.

9 AY GERİ ÖDEME YOK

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank KOBİ İşe Devam Kredisi çerçevesinde KOBİ’ler, 9 aya kadar anapara ödemesiz, 36 aya varan vadelerle aylık yüzde 1,49’dan başlayan faizlerle taksitli ticari kredi kullanabilecek.

KREDİ ÖDEMELERİ 3 AY ERTELENDİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, Kovid-19 sürecinden olumsuz etkilenen reel sektörü desteklemek üzere 2020 mart ayından bu yana, kredi geri ödemelerini 3 ay ertelediklerini, KGF ve KOSGEB destekli krediler kullandırdıklarını belirtti.

ANAPARA ÖDEMESİZ DÖNEM

Aydın, yeni İşe Devam Kredisiyle de nakit akışında zorlanan, yeniden işine devam edecek birçok firmaya 9 aya kadar anapara ödemesiz dönem ile destek olmak istediklerini kaydetti.