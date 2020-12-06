Qashqai’den “Geceyarısı “ versiyonu!

Nissan, Qashqai modelinde bir dizi tasarım değişikliği ve ek donanımlarıyla dikkat çeken Qashqai Midnight Edition(Geceyarısı) versiyonunu tanıttı. Nissan Qashqai Midnihgt Edition hakkında bilgi veren Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve BDT Genel Müdürü Emre Doğueri, “Qashqai Midnight Edition, Skypack versiyonu üzerinde genel olarak tasarım değişiklikleri ve ek donanımlar ile oluşturulmuş bir versiyon. Tasarımda, siyah V-Motion ızgara, karartılmış ön farlar, 19” siyah alaşımlı jantlar, siyah tavan rayları, Alcantara koltuklar, siyah ayna kapakları öne çıkan değişiklikler arasında yer alıyor. Bu değişikliklerin yanı sıra karartılmış stoplar, ön ve arka siyah ekler, siyah hava kanalı çerçeveleri, siyah tavan ve A sütunu döşemesi, Midnight Edition kapı basamakları da bu versiyonla sunulacak özellikler arasında bulunuyor.” diye konuştu.

Güvenlik sistemleri

Nissan Qashqai Midnight Edition, akıllı çarpışma önleme sistemi, akıllı otomatik uzun far asistanı, akıllı anahtar gibi birçok Nissan Intelligent Mobility özelliğiyle de güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunmaya devam ediyor. Kampanyalı fiyat 384.4 bin TL’den başlıyor.