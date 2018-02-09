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PYD/YPG eziyeti BM raporunda

AA |  09 Şubat 2018 Cuma - 9:18 | Son Güncelleme : 09 02 2018 - 9:18

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin Afrin’de halkı zorla bölgede tutmak ve erkekleri zorla silah altına almak gibi uygulamaları BM raporuna yansıdı.


Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) 7  Şubat tarihli, "Suriye’nin kuzeybatısındaki son gelişmeler" konulu raporunda,  terör örgütü PYD/PKK’nın sivillere yönelik hak ihlalleri yer aldı.
 
Raporda, terör örgütünün Afrin'de erkekleri zorla silah altına aldığı ve özellikle erkeklerin hareket özgürlüğüne kısıtlamalar getirdiği belirtildi.
 
Örgütün, sivillerin Afrin'den çıkışını engellemeye devam ettiğine  dikkat çekilen raporda, buna karşılık "Afrinli olmayan" bazı kişilerin 6 Şubat'ta  Ziyara geçişinden rejim kontrolündeki bölgelere geçtiği bilgisi verildi. Bu  kişilerin yüzde 90'ının kadın ve çocuklardan oluştuğu, erkeklerin bölgeyi terk  etmesine izin verilmediği aktarıldı.
 
Rapora göre, Afrin ve İdlib bölgelerindeki kişilerin yüzde 10'unun kimlik belgesi bulunmuyor. Geçici kimlik belgesi bulunan kişilerin belgelerine ise örgüt el koyuyor.
 
Bazı geçiş bölgelerinin kapatılması nedeniyle de daha önce bölgeden  ayrılmış kişilerin aileleriyle birleşemediği, kimi çocukların ailelerinden zorla  ayrılmak durumunda kaldığı bildirildi.
 
Raporda ayrıca şubat ayının ilk günlerinde muhaliflerin kontrolündeki  Azez'e yönelik roketli saldırılarda birçok sivilin yaralandığı, sivilleri taşıyan  bir araca roket isabet etmesi nedeniyle bir çocuğun hayatını kaybettiği ve 6  kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Yaralanan sivillerin tedavi için  Türkiye'deki hastanelere sevk edildiği hatırlatıldı. Raporda, aynı günlerde  Ases'de pazar yerine yönelik roketli saldırıda da 9 kişinin yaralandığı bilgisi  yer aldı.
 
Terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'de işlediği insan hakları ihlalleri,  İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Uluslararası Af Örgütü ve Suriye İnsan Hakları  Örgütü (SNHR) gibi kurumların raporlarına da yansımıştı.
 
  

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