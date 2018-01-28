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PYD/PKK'nın Halep'teki sızma girişimi engellendi

AA |  28 Ocak 2018 Pazar - 0:59 | Son Güncelleme : 28 01 2018 - 0:59

Suriye Halep ili kuzeyindeki Mare ilçesinde PYD/PKK'lı teröristlerin sızma girişimi Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından engellendi.


ÖSO askeri komutanlarından Ebu Sıtayf Minnağ, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, terör örgütü PYD/PKK mensuplarının Fırat Kalkanı Harekatı ile  özgürleştirilen Mare ilçesinin güneyindeki Tuveys bölgesine sızma girişiminde  bulunduğunu belirtti.
 
Girişimlerin bölgede bulunan ÖSO tarafından püskürtüldüğünü aktaran  Minnağ, "Çıkan çatışmalarda 4 terörist öldürüldü, 17 terörist de yaralandı" dedi. 
 
Minnağ, terör örgütünün bu saldırılarının, Türk Silahlı Kuvvetleri  (TSK) ve ÖSO'nun Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na cevap verme girişimi  olduğunu belirtti.
 
Terör örgütü PYD/PKK yuvalandığı Afrin ilçesindeki bazı noktalardan  muhaliflerin kontrolündeki Azez ve Mare ilçelerindeki bazı bölgelere aralıklarla  sızmaya çalışıyor. Örgüt ayrıca Fırat Kalkanı bölgelerindeki sivil yerleşimlere  de havan topu saldırıları düzenliyor.
 

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