PYD/PKK'nın hak ihlalleri sicili uluslararası raporlarda da kabarık

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD, kontrolündeki bölgelerde adam öldürmeden, keyfi tutuklamaya ve çocukları zorla askere almaya kadar birçok insan hakları ihlali gerçekleştirdi.

Terör örgütü PKK 'nın Suriye kolu PYD'nin, kontrolündeki bölgelerde ortadan kaybolma, adam öldürme, keyfi tutuklama, çocukların zorla askere alınması ve tutuklulara yönelik kötü muameleye kadar birçok insan hakkı ihlali gerçekleştirdiği uluslararası kuruluşların raporlarına da yansıdı.

Suriye’deki insan hakları ihlalleri üzerine çalışmalar yapan çok sayıda uluslararası kuruluş, terör örgütü PYD/PKK’nın sivillere karşı hak ihlalleriyle ilgili geniş raporlar hazırlamıştı.

Terör örgütü PYD/PKK'nın insan hakları ihlalleri dünyaca bilinen kuruluşların raporlarında gözlemci ve görgü tanıklarının ifadeleriyle uluslararası kamuoyuna duyurulmuştu.

Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR), 2017 yılındaki göçler, yaşanan çatışmalar, saldırılarda ölenler, tutuklamalar ve kullanılan silahlara ilişkin yayımladığı raporda, terör örgütü PYD/PKK'nın 58'i çocuk, 54'ü kadın toplam 316 sivili katlettiğini bildirdi.

Suriye'de geçen yıl binlerce kişinin tutuklandığı bilgisine yer verilen raporda, rejim güçlerinin 4 bin 796, PYD/PKK'nın 647, DEAŞ'ın 539 kişiyi sebepsiz yere alıkoyduğu belirtildi. Ayrıca terör örgütü PYD/PKK'nın, 58 çocuk ve 54 kadının hayatını kaybetmesine yol açtığı vurgulandı.

PYD/PKK'nın insan hakları ihlalleri kalıcı

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) terör örgütü PYD/PKK ile ilgili hazırladığı raporlarda da örgütün yaptığı hak ihlalleri, keyfi tutuklama, uyuşturucu kaçakçılığı gibi birçok husus da kayıtlara geçti.

HRW, PKK’nın Suriye kolu PYD ile ilgili 2014'te hazırladığı "Kürt Yönetimi Altında: Suriye'de PYD tarafından Yönetilen Bölgelerdeki Hak İhlalleri" başlıklı 107 sayfalık raporunda terör örgütünün işlediği tüm suçları detaylarıyla gözler önüne serdi.

Rapor, terör örgütü PYD/PKK'nın kontrolündeki özellikle Afrin, Ayn el-Arab (Kobani) ve Cezire'deki tutukluluk ihlalleri, ortadan kaybolma ve öldürmeler, yargı ihlalleri, siyasi muhaliflerin gelişigüzel tutuklanması, tutuklulara yönelik kötü muamele ve örgütte çocuk askerlerin kullanılması gibi konulara odaklandı.

Kürt, Arap, Asuri ve diğer grupların yaşadığı bölgelerdeki hak ihlalleri konusunda örgütün işlediği suçların uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan raporda, terör örgütü PYD/PKK'nın özellikle kendine rakip oluşturacak unsurlara karşı "keyfi tutuklama" faaliyetlerine dikkat çekildi.

Raporda, "HRW, düzinelerce insanın benzer keyfi tutuklamalara maruz kaldığına ilişkin güvenilir iddialar duydu. PYD ise bunları reddedip, tutuklamaların uyuşturucu kaçakçılığı ve bombalı saldırılar nedeniyle yapıldığını savundu." ifadesi kullanıldı.

Örgütün "Asayiş" adı altında oluşturduğu sözde polis teşkilatının zorla alıkoyduğu insanları işkence ile öldürdüğüne dikkat çekilen raporda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının yaygın olduğuna işaret edildi.

Raporda, Afrin'de ve Ayn el-Arab'daki hapishanelerde yüzlerce tutuklunun bulunduğu bilgisi yer aldı.

Suç ayrımı yapılmaksızın tüm tutukluların aynı koğuşta kaldığına vurgu yapan kuruluş, "Rapor, PYD'nin siyasal muhaliflerine yönelik keyfi tutuklamalarını, tutuklulara yönelik kötü muameleyi ve kaçırma ve cinayet vakalarını belgeliyor. Rapor ayrıca PYD'nin polis teşkilatı ve silahlı kanadı YPG'de çocukların kullanıldığını belgeliyor." açıklamasında bulundu.

Örgüt bünyesinde çok sayıda çocuk olduğu belirtilen raporda, PYD/PKK'nın askeri amaçlar için 18 yaş altındaki çocukları kullandığı bilgisi paylaşıldı.

Raporda, "İnsan hakları konusundaki taahhütlerine karşın PYD'nin kontrol ettiği bölgelerde insan hakları ihlalleri kalıcı." ifadesi kullanıldı.

YPG'ye insan hakları dersi

HRW raporunda, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye insan hakları ihlallerine son vermesi çağrısı yaparken, 18 yaş altındaki çocukların silah altına alınması uygulamasına son vermesi uyarısında da bulunuldu.

Raporda ayrıca örgütten kaç çocuğu silah altına aldığını bildirmesi ve bu çocukların akıbetine ilişkin kamuoyuna bilgi vermesi istendi.

HRW, tutuklulara karşı insan hakları ihlallerinde bulunmuş ya da aşırı güç kullanmış örgüt üyelerinin hesap vermesinin sağlanması gerektiğine de vurgu yaptı. Raporda, şiddete başvurmadan sadece siyasi faaliyette bulunduğu için gözaltına alınanlar dahil, keyfi alıkonulduğu varsayılan kişilerin de serbest bırakılması gerektiği belirtildi.

PYD ve YPG savaş suçu işliyor

Uluslararası Af Örgütü de 2015'te yayımladığı "Gidecek Yerimiz Yok" başlıklı raporda, PYD/PKK'nın ülkenin kuzeyinde Arap ve Türkmen sivillerin yaşadığı bölgeleri kullanılamaz hale getirdiği, bölge sakinlerini zorla yerlerinden ederek insan haklarını ihlal ettiği ve savaş suçu işlediği bildirildi.

Raporda, Suriye'nin kuzeyindeki özellikle Arap ve Türkmen köylerinin terör örgütü PYD/PKK tarafından ateşe verildiği ve köylülerin de bölgeyi terk etmesi için ölümle tehdit edildiği vurgulandı.