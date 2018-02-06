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PYD/PKK'nın dağı tepeyle bağladığı hendek ortaya çıkarıldı

AA |  06 Şubat 2018 Salı - 18:00 | Son Güncelleme : 06 02 2018 - 18:00

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PYD/PKK'dan temizlediği, Afrin'in kuzeydoğusunda bulunan Dikmetaş Köyü'nde teröristlerin hendek çalışması yaptığı ortaya çıktı.


Bölgede bulunan AA muhabirinin edindiği bilgilerde, terör örgütü  PYD/PKK'nın Dikmetaş Köyü'nün tek yolu ile muhaliflerin kontrolünde bulunan  Yazıbağ Köyü arasında açtığı hendeğin 3 buçuk metre derinliğinde, 3 metre  genişliğinde ve 4 kilometre uzunluğunda olduğu öğrenildi.
 
Hendeğin, dün PYD/ PKK'dan temizlenen Sirgaya Tepesi'nden önceki hafta  terör örgütünden temizlenen Burseya Dağı'na kadar uzandığı görüldü.
 
Muhalifler, araçların geçişine imkan sağlamak için Dikmetaş'ın tek  yolundaki hendeği iş makineleri yardımıyla toprakla doldurdu.
 
Muhalifler, köy yolunda mayın taraması yapıyor.
 
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu  yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 23'ü köy, biri  köy altı yerleşim ve 11'i stratejik dağ veya tepe olmak üzere 36 noktayı örgütten  kurtarmış oldu.
 
Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik  noktalar şöyle:
 
"Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni,  Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı,  Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı,  Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati  Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid  beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak Köyü ve Hac Bilal Köyü, Cinderes  beldesinde Hammam Köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı,  Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

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