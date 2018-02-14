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PYD/PKK'nın alçaklığını anlattı: Evleri basarak...

AA |  14 Şubat 2018 Çarşamba - 11:21 | Son Güncelleme : 14 02 2018 - 11:21

Suriye'nin Kamışlı kentinde terör örgütü PYD/PKK'nın baskılarından kurtulmak için ailesinin bir kısmını alarak Türkiye'ye sığınan Halil Muhammed, örgüt üyelerinin evleri tek tek arayıp gençleri zorla alıp götürdüklerini söyledi.


Ülkesindeki iç savaştan önce Kamışlı kırsalında çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 52 yaşındaki Halil Muhammed, iki evliliğinden 12 çocuğu bulunduğunu, bunlardan 6'sının işitme engelli olarak dünyaya geldiğini belirtti.

Yaşadıkları bölgenin PYD/PKK'nın kontrolüne geçmesinin ardından eşi ve  3'ü engelli 6 çocuğuyla Türkiye'ye sığındıklarını, günlerce yiyecek olmadan, zor  şartlarda sınırı geçerek Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldiklerini anlatan  Muhammed, şöyle konuştu:

"Önce Esed, sonra DEAŞ, son olarak da PYD/PKK'nın keyfi uygulamalarına  dayanamadık. Ailemin bir kısmını mecburen köyde bırakmak zorunda kaldım. 3'ü  engelli 6 çocuğumla geldiğimiz Akçakale'de boş bir arazide hayırsever insanların  yardımıyla kurduğumuz çadırda yaşamaya başladık. PYD/PKK'nın baskıları diğer  çocuklarımla bizi ayırdı. Bize yer veren ve yardımlarını esirgemeyen Türk  halkından Allah razı olsun."

"Evimizi basarak oğlumu almak istiyorlar"

PYD/PKK'nın baskılarına maruz kaldıklarını ve terör örgütünün iki  oğlunu zorla silah altına almak istediğini belirten Muhammed, şunları söyledi:

"Bu teröristler ailemi paramparça etti. Çocuklarımın bir kısmı  Suriye'de bir kısmı yanımda bir kısmı da başka yerlerde. PYD/PKK evleri tek tek  arayarak gençleri alıp zorla götürüyor. İki oğlum kaçınca engelli kardeşlerine  bakmak için 17 yaşında bir oğlum mecburen köyde kaldı ancak PYD/PKK sık sık  evimizi basarak oğlumu almak istiyor. O da PYD/PKK saflarına katılmamak için  samanlık ve ahır gibi yerlerde saatlerce saklanmak zorunda kalıyor. Aklım hep  Suriye'deki eşim ve çocuklarımda ama elimden bir şey gelmiyor. Onlar da artık  PYD/PKK'nın baskılarına dayanamıyor ve Türkiye'ye gelmek istiyor ama çıkmalarına  izin verilmiyor."

Engelli çocukları için destek bekliyor

Çocuklarını çok özlediğini ancak ne gidebildiğini ne de onların  Türkiye'ye gelebildiğini aktaran Halil Muhammed, "Artık birileri bu zulümlere  'dur' desin. Bölge PYD/PKK'dan temizlenirse koşa koşa evime dönerim." dedi.

Yanında bulunan işitme engelli 3 çocuğunu bir yardım kuruluşunun  temsilcilerinin tedavi ettirdiğini ve çocuklara işitme cihazı takılmasına karar  verildiğini anlatan Muhammed, cihaz takılması konusunda yardım beklediklerini  ifade ederek, "Hayırsever insanlardan çocuklarıma yardımcı olmalarını istiyorum. Benim imkanım yok, bu nedenle zaten çadırda yaşıyorum." şeklinde konuştu.

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