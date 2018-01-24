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PYD/PKK'nın "Afrin yalanları" çıkmaza girdi

24 Ocak 2018 Çarşamba - 16:45 | Son Güncelleme : 24 01 2018 - 16:45

TSK'yı, Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle sosyal medyadan karalamaya çalışan terör örgütü destekçileri, yalanları ifşa edilince, konuyla ilgisiz internet sitelerindeki görselleri de kullanıyor. "Afrin'de 'öldürülen' Türk askerlerinin naaşlarının TSK'ya tır dorsesiyle teslim edileceği" iddiasıyla paylaşılan görselin, bir tır firmasının tanıtım sayfasından alındığı tespit edildi.


Terör örgütü PYD/PKK, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK),  Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin  karalama kampanyasının ifşa edilmesiyle köşeye sıkışarak rastgele buldukları  internet sitelerinden görseller kullanmaya başladı. 
 
TSK'nın Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG  ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü operasyon sırasında çekildiği iddia edilen 2  fotoğrafın daha gerçekle ilgisi olmadığı ortaya çıkarken, 1 fotoğrafın ise bir  tır şirketinin tanıtım sayfasından alındığı belirlendi.
 
 
Twitter'da "TSK'nın çocukları hedef aldığı" iddiasıyla servis edilen  görselin, Suriye'deki Rus hava saldırısına ilişkin 1 Ocak 2017 tarihli bir  paylaşımdan alındığı tespit edildi.
 
"Zeytin Dalı Harekatı'nda siviller vuruluyor" iddiasıyla paylaşılan  yaralı bir anne ve 2 çocuğunun yer aldığı fotoğrafın, Esed rejiminin, 16 Aralık  2013'te Halep'e düzenlediği varil bombalı saldırısına ait olduğu görüldü.
 
"YPG'nin çok sayıda Türk askerini öldürdüğü ve askerlerin naaşlarının  tır dorsesiyle teslim edileceği" iddiasıyla paylaşılan tır fotoğrafının ise bir  tır firmasının internet sitesinden alındığı görülüyor.
 
Böylece, AA'nın, sosyal medyada kara propaganda haberlerinin ardından,  örgütün manipülasyon için artık haber fotoğrafı dışında çeşitli sitelerden  paylaşımlar yaptığı gözlendi.
 
Sosyal mecralarda terör örgütüne yakın hesaplar tarafından Zeytin Dalı  Harekatı’nı karalama amacıyla paylaşılan çok sayıda fotoğrafın, harekatla hiçbir  ilgisi olmadığı ispatlanmıştı.
 
 

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