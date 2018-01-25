PYD/PKK'nın Afrin'de ele geçen mevzileri görüntülendi

Mehmetçik'in Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ele geçirdiği PYD/PKK'lı teröristlerce yapılan betonarme ve çukur mevziler dikkat çekti. Görüntülere, üstü kapalı yaklaşık 20 metre uzunluğundaki tüneller, nöbet noktaları ve yataklar yansıdı.

