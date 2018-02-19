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PYD/PKK'lı teröristlerin yaraladığı annesini 6 saat sırtında taşıdı

AA |  19 Şubat 2018 Pazartesi - 12:09 | Son Güncelleme : 19 02 2018 - 12:11

Afrin'in batısındaki Cinderes beldesinden ailesiyle terör örgütü PYD/PKK'dan kaçan Dalal Kerduş, teröristlerin açtığı ateşle belinden yaralanan 80 yaşındaki annesini kilometrelerce sırtında taşıyıp Türkiye'ye ulaştırdı.


Cinderes'te yaşayan 80 yaşındaki Hilal el-Ahmet ve ailesi,  teröristlerin baskı ve zulmünden kurtulup can güvenlikleri için Türkiye'ye  sığınmaya karar verdi.
 
Aile, yaya olarak yola koyuldu. Yaşlı olduğu için oğlunun sırtında  taşıdığı Hilal el-Ahmet, Cinderes'ten çıkarken teröristlerin açtığı ateş sonucu  belinden yaralandı. Yaşlı kadını Reyhanlı'ya kadar oğlu Dalal Kerduş sırtında  götürdü.
 
12 kilometrelik yolu 6 saatte oğlunun sırtında aşan Hilal el-Ahmet,  sığındığı Türkiye'de tedavi altına alındı.
 
Teröristlerin saldırısı sonucu kan kaybeden yaşlı kadının yaşadığı şok  nedeniyle de konuşma yetisini geçici olarak kaybettiği belirtildi.
 
İlçenin sınır köyünde kurulan çadırlarda barınmaya başlayan aileye  çevredeki vatandaşlar gıda ve yakacak desteğinde bulundu.
 
 Yaşlı kadının oğlu 45 yaşındaki Dalal Kerduş, Türkiye'ye karşı  savaşmak istemedikleri için PYD/PKK'lı teröristlerden baskı gördüklerini söyledi.
 
Afrin'in Cinderes bölgesinde yaşadıklarını anlatan Kerduş, ''Afrin'de  çiftçilik yaparak ailemin geçimini sağlıyordum. Normal zamanda da bizlere sürekli  çağrı yapıp silah altına alınmamız için bildiriler veriyorlardı ancak Zeytin Dalı  Harekatı ile durum tamamen değişti.'' dedi.
 
Türkiye'ye karşı savaşmaları istendiği andan itibaren Afrin'i terk  etmenin yollarını aradıklarını aktaran Kerduş, ''Tüm yolları tutmuşlardı. Sınıra  yaklaşanları vurmakla tehdit ettiler. Yaşlı babam, annem ve çocuklarım için  Cinderes'i terk etme kararı aldık. Gecenin karanlığında yaya olarak yola  koyulduk, annem yaşlı olduğu için onu 12 kilometre sırtımda taşıdım, yolumuzun  sanırım 5'inci kilometresinde PYD/PKK'lı teröristlerin peşimizden açtığı ateş  sonucu annem belinden yaralandı.'' diye konuştu.
 
"Türk halkına sonsuz teşekkür ederiz"
 
Türkiye'ye sığındıkları için mutlu olduklarını belirten Kerduş,  şunları söyledi:
 
''Reyhanlı ilçesindeki sınır mahallesine sığındık. Annemi hemen sağlık  ekipleri hastaneye götürdüler. Çok şükür şu an hayatta ve sağlığına yavaş yavaş  kavuşuyor. Eğer buraya gelmeseydik, halimizin ne olacağını bilmiyorduk, çok şükür  buradayız. Türk halkına sonsuz teşekkür ederiz. Türkiye'den başka Müslüman  devletleri bize sahip çıkmadılar. Bize sahip çıktığı için Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Reyhanlı'da çocuklarım, annem ve babamla  yaşamaya başladık. İnşallah Zeytin Dalı Harekatı sonrasında tekrar evlerimize  dönmek istiyoruz.''

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