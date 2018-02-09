10 Şubat 2018 Cumartesi
İSTANBUL 
13°C / 8°C
GALERİ VİDEO
BIST 113.590 -0.59 EURO 4,6810 -0.22
USD 3,8230 -0.16 ALTIN 161,540 -0.42
CANLI BORSA
TÜMÜ

PYD/PKK'lı teröristler Türk jetlerinden kaçamadı

AA |  09 Şubat 2018 Cuma - 18:56 | Son Güncelleme : 09 02 2018 - 18:56

TSK'nin Afrin'e yönelik hava harekatına katılan savaş uçaklarından alınan görüntülerde, PYD/PKK hedeflerinin tam isabetle vurulduğu görüldü


Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı  Harekatı kapsamında dün gece gerçekleştirdiği hava harekatında PYD/PKK'lı  teröristlere ait sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiği anlar görüntülere  yansıdı. 
 
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait  savaş uçakları tarafından dün gece düzenlenen hava harekatıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve  DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi  olarak kullanılan 19 hedef imha edildi.
 
Jetlerin, terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depolarını vurduğu  anlar, görüntülere yansıdı. Harekata katılan uçaklardan alınan görüntülerde,  hedeflerin tam isabetle vurulduğu görüldü.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.