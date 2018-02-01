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PYD/PKK Kırıkhan'a Rus antitank füzesiyle saldırmış

AA |  01 Şubat 2018 Perşembe - 17:02 | Son Güncelleme : 01 02 2018 - 17:06

Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca dün yapılan saldırıda Rus yapımı antitank füzesi 9M113 konkurs kullanıldığı tespit edildi


Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü  PYD/PKK mensuplarınca dün Hatay'ın Kırıkhan ilçesine yapılan saldırıda Rus yapımı  antitank füzesi 9M113 konkurs kullanıldığı belirlendi. 
 
TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak,  Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale  getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak  amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından  teröristlerin sivilleri hedef alan saldırıları da devam ediyor.
 
Hatay ve Kilis'e roket ve havanla çok sayıda saldırı düzenleyen PKK'lı  teröristlerin dün Kırıkhan Perişan Mahallesi'nde sınırın sıfır noktasına  gerçekleştirdiği saldırıda ise Rus yapımı antitank füzesi 9M113 konkurs  kullandığı tespit edildi.
 
Bölgedeki incelemelerinin ardından NATO kodu AT-5 Spandrel olan füze  parçaları detaylı inceleme yapılmak üzere Hatay'a götürüldü.
 
Dün gerçekleştirilen saldırıda ölen ya da yaralanan olmamış, Hatay'ın  Suriye sınırında konuşlu topçu bataryaları Afrin'deki PYD/PKK terör örgütü  mevzilerini ateş altına almıştı.
 

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PKK Rus antitank füzesi 9M113 konkurs
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