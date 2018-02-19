Son dakika... Terör örgütünden Afrin iddialarına yalanlama

Suriye Devlet Televizyonu rejim yanlısı güçlerin bir kaç saate kadar Afrin'e gireceğini duyurdu. Terör örgütü PYD/PKK, Zeytin Dalı Harekatı ile 70'ten fazla noktanın kontrolünü kaybedince köşeye sıkışmış halde Esad rejiminin Afrin'e girmesi için görüşmelere hız vermişti. Ancak Terörö örgütü YPG'nin Afrin sözcüsü Brusk Haseke, Suriye ordusunun Afrin'e gireceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türkiye'ye karşı iş birliği yapan PYD/PKK ve Esad rejimi arasında müzakerelerin sürdüğü bilgisinin ardından sıcak bir gelişme yaşandı. Rejim askerlerinin, cephe hatlarına sembolik olarak konuşlanacağı iddiasından sonra Suriye Devlet Televizyonu'ndan bir açıklama yapıldı. Buna göre Esad yanlısı güçlerin bir kaç saate kadar Afrin'e gireceğini duyuruldu.

Rejimin resmi haber ajansı SANA, Afrin ilçesine birkaç saat içerisinde "halk güçleri" olarak adlandırılan birliklerin ulaşacağını duyurdu.

Terör örgütü PYD/PKK, Zeytin Dalı Harekatı ile 70'ten fazla noktanın kontrolünü kaybetmesi üzerine, rejim ile Afrin'e girmesi için pazarlığa hız vermişti.

PYD/PKK'nın "Menbiç modeli" üzerinde uzlaştığı, Fırat Kalkanı Harekatı'nda Menbiç'te yapıldığı gibi, sembolik bir rejim birliğinin TSK ve ÖSO ile cephe hattına konuşlanacağı duyurulmuştu.

Terör örgütü YPG'den yalanlama

Sputnik'e konuşan YPG'nin Afrin Sözcüsü Brusk Haseke, Suriye ordusunun Afrin'e gireceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu konuda bir gelişmenin olması durumunda açıklama yapacaklarını söyledi.

Menbiç modeli gündemde

Türkiye'nin Menbiç'e yönelik operasyon ihtimaline karşı, Esad rejimi, Menbiç'in batısında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine sınır hatta asker konuşlandırmıştı.

PYD/PKK ve Esad rejiminin uzlaştığı iddia edilen Menbiç modeline göre, rejim, Afrin'e temsili sayıda askeri unsur sevk edecek.

Rejim askerleri, Zeytin Dalı Harekatı'yla cephe durumundaki bölgelere yerleşecek.

Esad ile PYD/PKK ilişkisi

PYD/PKK'nın Suriye'deki varlığı 1979'da terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'ye kaçmasıyla başladı. Bu tarihten sonra teröristlerin katılımıyla örgütün yapısı ve eylemlerinin belirlendiği birçok kongreyi, Suriye'deki kamplarda gerçekleştiren Öcalan, PKK 'yı yaklaşık 19 yıl boyunca Suriye'den yönetti.

Terör örgütü PKK, Suriye'deki ilk kongresini 1981 yılında yaptı. 1982 yılında Suriye'nin başkenti Şam 'da yapılan ikinci kongrede Hafız Esad rejiminin desteği ile Türkiye'ye karşı silahlı mücadele kararı aldı.

Hafız Esad iktidarı, Türkiye ile başta Hatay ve su sorunu ile gerilen ilişkilerde kullanmak üzere, PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde örgütlenmesine yardım sağladı.

Suriye'de PYD adını alan PKK güdümündeki terör örgütünün liderliği, Şam istihbaratına üye Mervan Zeki'ye verildi. PYD/PKK'nın eski sözde başkanı Salih Müslim de bu partinin siyasi ofisinden sorumluydu. Şam'ın talimatı ile PYD, Öcalan'ın Suriye'yi terk etmesinden iki ay sonra 12 Ekim 1998'de resmen siyasi hayata katıldı.

Adana Mutabakatı ile Öcalan'ın Suriye'yi terk etmesinin ardından Şam'da yaşanan yönetim değişikliği ile Esad-PKK ilişkisi de yenilendi. 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşının yol açtığı kaos ve otorite boşluğunda Esad rejiminin desteği, terör örgütü PKK'nın ülkenin kuzeyinde PYD adı altında örgütlenmesine, silahlı ve idari yapılar teşkil etmesine zemin hazırladı.