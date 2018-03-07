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PYD/PKK, Erzurumlu depremzedeleri Afrin yalanlarına alet etti

AA |  07 Mart 2018 Çarşamba - 10:42 | Son Güncelleme : 07 03 2018 - 10:46

Terör örgütü PYD/PKK destekçileri, Erzurum depreminde çekilen ve World Press Photo ödülüne layık görülen fotoğraf üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamaya çalıştı.


Örgüte yakın hesapların sosyal medyada Afrin iddiasıyla paylaştıkları  3 fotoğrafın daha gerçekle ilgisi olmadığı belirlendi.
 
"Afrin'de sivillerin hedef alındığı" yalanıyla paylaşılan fotoğrafın,  ocak ayında Doğu Guta'da Esed rejiminin saldırısı sonrasında çekildiği ortaya  çıktı.
 
"Türkiye'nin işlediği savaş suçlarını durdurun" yalanıyla kullanılan  fotoğrafın da 26 Eylül 2016'da "Fransa, Esed'in Halep'teki savaş suçlarına  ilişkin suçluyor" başlıklı haberde kullanıldığı tespit edildi.
 
Terör yanlısı hesaplar, Esed rejiminin saldırıları üzerinden TSK'yi  hedef alırken Erzurumlu depremzedeleri bile yalanlarına alet etmekten çekinmedi.
 
Erzurum Narman köyünde 1983'te meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki  depreme ait ödüllü fotoğraf karesi, sosyal medyada Afrin'de çekilmiş gibi  paylaşıldı.
 
Mustafa Bozdemir'in çektiği ve World Press Photo ödülüne layık görülen  fotoğrafta, 4 evladını kaybetmiş bir annenin, enkaz altından çıkarılan  çocuklarının cansız bedeni karşısındaki çaresizliği görülüyor.
 
Terör destekçisi hesapların, daha önce de İstanbul Photo Awards'da  ödül almış iki fotoğrafı kara propagandalarında kullandığı ortaya çıkarılmıştı.
 
 

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