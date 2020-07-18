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PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Mersin'de teslim oldu

AA |  18 Temmuz 2020 Cumartesi - 11:40 | Son Güncelleme : 18 07 2020 - 12:47

PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm, ikna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.


Bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde üst düzey kadrosundaki  çözülmeler devam ediyor.
 
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PYD/PKK elebaşlarından ve  terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Salih Müslüm'ün yeğeni  "Viyan Şervan" kod adlı Dalya Mahmut Müslüm'ün (21) teslim olmasına yönelik ikna  çalışması yürütüldü.
 
Polislerin ikna çalışmaları sonucu Müslüm, 15 Temmuz'da öğle  saatlerinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne  teslim oldu.
 
Müslüm, emniyetteki ilk ifadesinde, bölücü terör örgütü  PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sözcüsü Salih Müslüm'ün öz yeğeni olduğunu, Suriye'de  faaliyet gösteren ve kırmızı kategoride aranan "Esma Samur" kod adlı terörist  Gülten Altaş'ın yakın korumalığını yaptığını söyledi.
 
Ayrıca Müslüm'ün babası Mahmut Müslüm'ün de Aynularab'da (Kobani)  PYD/YPG içinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi.
 
Böylece yılbaşından bu yana yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim  olan terörist sayısı 110'a ulaştı.
 

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Salih Müslüm PYD/PKK Dalya Mahmut Müslüm teslim
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