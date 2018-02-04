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PYD/PKK Azez'deki mülteci kamplarına saldırdı

AA |  04 Şubat 2018 Pazar - 19:02 | Son Güncelleme : 04 02 2018 - 19:02

Suriye'de Halep ilinin kuzeyindeki Azez ilçesindeki mülteci kamplarına, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK tarafından roket saldırısı düzenlendi.


Fırat Kalkanı Harekatı ile  özgürleştirilen Azez bölgesinde bulunan mülteci kamplarına Afrin'deki terör  örgütü PYD/PKK unsurları tarafından bugün öğle saatlerinde roketli saldırı  düzenlendi. Kilis ilinin karşısında bulunan kampları hedef alan terör  saldırısında kullanılan roketlerin boş araziye düştüğü bildirildi.
 
Saldırının ardından 200 bin mültecinin yaşadığı kamplarda ciddi bir  panik yaşandı. 2011 yılından bu yana devam eden savaştan etkilenerek evlerini  terk etmek zorunda kalan sivillerin misafir edildiği kamplarda, Rakka, Humus,  Halep, Şam, İdlib, Deyrizor ve Haseke bölgesinden gelen mülteciler bulunuyor.
 
PYD/PKK mensupları dün Afrin'in doğusunda muhaliflerin kontrolündeki  Azez ilçesindeki bir pazara 7 füze fırlatmış ve 4 sivil yaralanmıştı.
 
 Zeytin Dalı Harekatı'nın başından bu yana terör örgütü PYD/PKK  tarafından Kilis ve Hatay'a bağlı Reyhanlı ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde  bulunan Azez ve Mare beldelerine sık sık roketli saldırılar düzenleniyor.
 
  
 
 

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