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PYD/PKK, Afrin'den yine sivilleri vurdu

AA |  19 Ocak 2018 Cuma - 22:10 | Son Güncelleme : 19 01 2018 - 23:53

Terör örgütü PYD/PKK'nın, Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin'den, Fırat Kalkanı Harekatı'nın düzenlendiği bölgede bulunan Bab ilçesini hedef alan saldırısında 1 çocuk yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.


Bab Sivil Savunma yetkilisi Ebu Selim, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, ilçe merkezindeki Hikme Hastanesinin yaklaşık 150 metre yakınında  sivillerin yaşadığı çadır kurulu alana bomba isabet ettiğini söyledi.
 
Selim, "Saat 19.30 sularında meydana gelen saldırıda, 10 yaşındaki bir  çocuk yanarak can verdi. Aynı aileden 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralananlar  hastaneye sevk edildi." dedi.
 
Bab ilçesinde güvenliği sağlayan Özgür Suriye Ordusu komutanlarından  Ebu İsmail de AA'ya yaptığı açıklamada, terör örgütü PYD/PKK'nın Bab'ın 10  kilometre batısındaki Şeale bölgesinden top ya da roketle saldırdığını söyledi. 
 
Terör örgütü, gece saat 01.00 sularında da Suriye-Türkiye sınırında  yer alan Azez ilçesinin hastane bölgesini hedef almıştı. Saldırıda psikiyatri  hastanesinde tedavi gören kadın hastalardan 1'i ölmüş, 14'ü de yaralanmıştı.

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