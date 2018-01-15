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PYD/PKK Afrin'den sivillere saldırdı

AA |  15 Ocak 2018 Pazartesi - 0:53 | Son Güncelleme : 15 01 2018 - 2:06

Suriye'de terör örgütü PYD/PKK, Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinden Azez'deki sivil yerleşimlere roket saldırısı düzenledi.


Terör örgütü dün gece yarısına doğru, Afrin'deki mevzilerinden Türkiye  sınırında Özgür Suriye Ordusu unsurlarının kontrolünde olan sivil yerleşimlere  çok sayıda roket attı.
 
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. 
 
Saldırının hemen ardından, Suriye'nin Türkiye sınır hattındaki Fırat  Kalkanı Harekatı alanı ve İdlib gerginliği azaltma bölgesinde konuşlu TSK  unsurları, Afrin'deki terör örgütü mevzilerine top atışı yaptı.
 
PYD/PKK, zaman zaman Afrin üzerinden Azez'deki yerleşim birimlerine  saldırılar düzenliyor.
 

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